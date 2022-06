Brilho no profissional e na base: como estão os destaques da Copinha 2022

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 terminou no dia 25 de janeiro, quando o Palmeiras goleou o Santos por 4 a 0 na final. Tradicional na revelação de grandes jogadores, o torneio deste ano contou com o brilho de jovens que já começam a despontar como promessas, tanto na base como no profissional. Veja como estão os destaques da última Copinha:

Endrick – Palmeiras

Craque da Copinha, o garoto ainda está longe da maioridade. Até por isso, apesar de ter apalavrado contrato profissional com o Palmeiras, só pode assinar o vínculo dia 21 de julho, quando completa 16 anos.

Ainda atleta da base, entrou em campo cinco vezes com a camisa palmeirense após a Copa São Paulo. Em dois jogos do Paulista sub-20, balançou a rede duas vezes, e marcou quatro gols em três partidas da Copa do Brasil sub-17. Pela seleção brasileira de sua categoria, venceu o Torneio de Montaigu e foi eleito o melhor jogador da competição.

Lucas Pires – Santos

Atleta do Corinthians até o ano passado, Lucas Pires recebeu a oportunidade de finalizar sua formação no Santos. Destaque no vice-campeonato da Copinha, o lateral-esquerdo já assumiu a titularidade da equipe profissional.

Aos 21 anos, o defensor vestiu a camisa do Peixe principal 29 vezes e realizou cinco assistências. Lucas renovou contrato com o Santos até maio de 2026 e conta com multa rescisória de 30 milhões de euros, cerca de 153 milhões de reais.

Figueiredo – Vasco

Figueiredo encerrou a Copa São Paulo de Futebol Júnior como artilheiro, com oito gols. Já utilizado anteriormente no profissional do Vasco, o atacante se consolidou nos últimos jogos e já participou diretamente de quatro gols na Série B.

O atacante caiu nas graças da torcida e começou a justificar os bons números durante as categorias sub-17 e 20. Figueiredo tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025.

Caio Matheus – São Paulo

Franzino, veloz e driblador, o atacante Caio brilhou pelo São Paulo até as semifinais da Copinha. Ainda aos 18 anos, conseguiu chances no time profissional e não decepcionou. Em uma das duas partidas, marcou o seu primeiro gol, contra o Ayacucho, pela Sul-Americana.

As boas partidas renderam ao garoto a convocação para a seleção brasileira sub-20, onde também balançou as redes. A diretoria do São Paulo busca renovação de contrato com o jovem.

Estevão – Internacional

Depois de se destacar no torneio de base, Estevão foi promovido ao profissional. O atacante acumulou 48 minutos pela equipe principal do Internacional e, ainda assim, já balançou as redes, contra o 9 de Outubro, pela Sul-Americanaz

Aos 20 anos, renovou contrato até junho de 2026, com multa rescisória de 60 milhões de euros (311 milhões de reais). De acordo com a imprensa gaúcha, Lazio, Benfica e Ajax buscavam o atleta antes da renovação.

Giovani – Palmeiras

Outra estrela palmeirense na Copa São Paulo, Giovani tem 18 anos e recebeu chances no profissional logo após vencer a competição de base. O atacante, no entanto, foi submetido a uma cirurgia no tornozelo direito, em maio.

Desde então, o atleta passa por recuperação, e a ideia do Palmeiras é ter calma. O contrato do jogador é válido até 2026 e ele já recebe sondagens de times da Europa.

Rwan – Santos

Centroavante que brilhou pelo Santos Sub-20 no início do ano, Rwan segue mostrando faro das redes, agora como profissional. Em 409 minutos jogados pelo time principal, o jovem balançou a rede três vezes. Valorizado internamente, enfrenta a forte concorrência de Marcos Leonardo na posição.

De contrato válido até o fim de 2024, o atacante foi comprado pelo Santos junto ao Flamengo de Guarulhos, por 700 mil reais. Assim, além de ser esperança de gols, ainda pode significar uma boa venda futura para o time do litoral paulista.

