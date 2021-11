Brilho de Antony e Vinicius, Neymar em jejum: os brasileiros na Champions

A quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões chegou ao fim nesta quarta-feira, 3. Em campo, jogadores brasileiros novamente dividiram atuações com brilho e contestadas. Como principais destaques, Vinicius Júnior, do Real Madrid, e Antony, do Ajax, que anotaram duas assistências cada e encantaram com dribles e protagonismo. Neymar, contudo, chegou a sétima partida sem marcar gols pelo Paris Saint-Germain. PLACAR fez um resumo com os principais destaques:

Temporada de gala

Vinicius Júnior segue entre os melhores jogadores da Europa na temporada 2021/22. Titular absoluto do Real Madrid, o atacante tem nove gols e cinco assistências em 15 partidas. Preterido por Tite na última convocação da seleção brasileira, o ponta revelado pelo Flamengo participou com passe para Karim Benzema marcar os dois gols dos merengues na vitória sobre o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, na última quarta-feira, 3. No primeiro, o tento que abriu o placar, o camisa 20 roubou a bola do compatriota Marlon dentro da área e só empurrou para o francês marcar. No segundo, após tabela com Casemiro, também deixou Benzema em excelentes condições de marcar.

Forte Ajax, incrível Antony

Com oito vitórias nos últimos dez jogos, o Ajax é a sensação da Champions. Já classificado para a fase final do torneio com 100% de aproveitamento, o clube conta com o excelente momento do atacante Antony, de 21 anos. Esbanjando habilidade, o atacante participou dos três gols holandeses na vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Dortmund, na Alemanha. Antes mesmo do placar ser inaugurado, o jogador causou a expulsão do zagueiro alemão Matts Hummels. Enquanto o Borussia vencia por 1 a 0, o brasileiro cruzou na área e, após desvio, o sérvio Dusan Tadic empatou. Já na reta final, novamente, o atleta revelado pelo São Paulo deu passe para os dois gols vitoriosos, marcados por Sebastian Haller e Davy Klassen, o que o condicionou ao prêmio de melhor em campo.

Neymar em jejum

Sem marcar pelo Paris Saint-Germain desde 19 setembro, o atacante brasileiro chegou a nove jogos de jejum pelo clube, 46 dias. Apesar das participações com assistências, o craque vive um início de temporada abaixo de sua tradicional média. Atuando cada vez mais longe do gol pelo modelo de jogo da equipe do técnico Mauricio Pochettino, Neymar contribuiu com participação direta no primeiro gol parisiense no empate por 2 a 2 contra o Red Bull Leipzig. No entanto, a ausência do atleta em jogadas mais decisivas ainda incomoda a torcida.

Segundo ato do rolo compressor

Definitivamente, o Benfica de Jorge Jesus não teve chance contra o Bayern de Munique. Com 9 a 2 contra no placar agregado (4 a 0 em Lisboa e 5 a 2 em Munique), os portugueses foram vítimas de um rolo compressor. Na partida da última terça-feira, 2, disputada na Alemanha, a equipe lisboeta foi com Lucas Veríssimo, ex-Santos, e Felipe Morato, ex-São Paulo, na defesa. Lucas marcou no início da partida, mas, depois, não conseguiu parar os bávaros e cometeu pênalti que seria desperdiçado por Robert Lewandowski. Morato, também brasileiro, não conseguiu parar os alemães, mas marcou de cabeça um gol que amenizou a goleada, seu primeiro com a camisa do time de Portugal.

Decepção do Shakhtar

Bom futebol, jogadores promissores e atitude ofensiva. Nada disso foi suficiente para deixar muito improvável a classificação do Shakhtar Donetsk para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Com 12 brasileiros no elenco (incluindo Marlos, naturalizado ucraniano), o time da Ucrânia foi derrotado para o Real Madrid por 2 a 1, com uma falha do zagueiro Marlon Santos, formado no Fluminense. No entanto, quem marcou para o time perdedor foi o atacante de 22 anos Fernando, revelado pelo Palmeiras, com um belo chute após receber um passe de peito do meia Alan Patrick, no leste europeu desde 2017.

Kayky, o estimado

A Uefa Youth League é a Liga dos Campeões para jogadores sub-19. Celeiro de grandes jogadores, o torneio que reúne potências mundiais contou a estreia de um brasileiro: Kayky, 18 anos, revelado pelo Fluminense, atacante do Manchester City. Querido pela torcida do clube inglês, o jovem atuou pela primeira vez por uma competição continental. Na derrota por 5 a 3 contra o Club Brugge, jogando em casa, a promessa brasileira participou da jogada do primeiro gol, recebeu cartão amarelo e deixou o campo aos 60 minutos, enquanto o City vencia por 2 a 0.

Primeira vez

Bastaram 36 minutos de jogo para o zagueiro Felipe ser expulso pela primeira vez em sua carreira pelo Atlético de Madri. Enquanto o Liverpool jogava junto com sua torcida em Anfield e já marcava 2 a 0, o defensor brasileiro, que sofria com o ataque avassalador do time de Jurgen Klopp, recebeu cartão vermelho após falta em Sadio Mané, que saía em contra-ataque.

