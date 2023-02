Brilhando no Sul-Americano, Andrey anima o Chelsea, mas terá concorrência

Andrey Santos é um dos protagonistas da atual seleção brasileira sub-20 que disputa o Sul-Americano, na Colômbia. Recém-vendido pelo Vasco ao Chelsea como status de promessa do futebol brasileiro e como um investimento a longo prazo, o volante de 18 anos terá que superar concorrência para conseguir ganhar espaço no atual elenco do clube inglês.

O Chelsea, que investiu uma quantia de 330 milhões de euros (1,8 bilhão de reais) em reforços na janela de transferência do inverno europeu, desembolsou cerca de 12 milhões de euros (66 milhões de reais) pela revelação de São Januário.

Para a mesma posição, além dele, os Blues contratraram para a temporada 2022/23 Carney Chukwuemeka, Denis Zakaria e, nesta semana, o argentino Enzo Fernández, por 121 milhões de euros (cerca de 666 milhões de reais), a contratação mais cara da história da Premier League.

Inflado, o setor de meio-campo do atual plantel da equipe londrina tem N´Golo Kanté, Mateo Kovacic, Conor Gallagher e Denis Zakaria, hoje titulares, além de Loftus-Cheek. Nesta semana, o brasileiro naturalizado italiano Jorginho foi vendido ao Arsenal.

Andrey chega a Londres com status de promessa. Revelado pela equipe Cruz-maltina em 2021, ele atuou em 38 partidas, marcou oito gols e foi um dos destaques da equipe que conseguiu o acesso à elite do Brasileiro no ano passado.

Sem baixar de rendimento, o momento do brasileiro em 2023 segue promissor. No Sul-Americano Sub-20, que está sendo disputado este mês, Andrey é o capitão da seleção brasileira e um dos destaques do torneio, com 4 gols em 4 jogos, sendo vice-artilheiro, atrás apenas do atacante Vitor Roque, que tem 5 gols. Pela atuação, tem sido elogiado pela imprensa europeia, que chegou a comparar seu futebol ao de outro volante brasileiro, Casemiro.