Briga no Z4: como assistir a São Paulo x Juventude e Cuiabá x Fortaleza

O São Paulo joga nesta segunda-feira, 6, diante do Juventude, às 19h, no Morumbi, para tentar sacramentar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Ameaçada, a equipe paulista precisa vencer os gaúchos para não chegar na última rodada pressionada contra uma inédita queda à Série B. A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere e é só uma das que agitam a briga que define os dois últimos times que serão rebaixados na competição.

Além do confronto, mais outros cinco jogos também encerram a 37ª rodada. No mesmo horário, às 19h, o Athletico Paranaense, outro ameaçado pela Série B, recebe o Palmeiras na Arena da Baixada. Com 45 pontos, mesmo número do São Paulo, a equipe do técnico Alberto Valentim também precisa vencer para não correr mais riscos na competição. O jogo será transmitido pela TNT.

Cuiabá x Fortaleza, Internacional x Atlético Goianiense, Flamengo x Santos também fazem jogos importantes e de definição para a Série B. Chapecoense e Sport, já rebaixados, finalizam a rodada.

O dia ainda terá uma série de jogos internacionais como Everton x Arsenal, pela Premier League, além de outras partidas do Espanhol, Italiano e entre seleções.

Veja como assistir as principais partidas desta segunda:

Série A do Campeonato Brasileiro

19h – São Paulo x Juventude – Premiere

19h – Athletico Paranaense x Palmeiras – TNT

20h – Cuiabá x Fortaleza – Premiere

20h – Internacional x Atlético Goianiense – SporTV e Premiere

20h – Flamengo x Santos – Premiere

21h – Chapecoense x Sport – Premiere

Jogos Internacionais

12h – Zaragoza x Eibar – Star+

12h – Tunísia x Emirados Árabes – Fifa TV (Youtube)

12h – Síria x Mauritânia – Fifa TV (Youtube)

14h30 – Empoli x Udinese – Star+

16h – Omã x Bahrain – Fifa TV (Youtube)

16h – Catar x Iraque – Fifa TV (Youtube)

16h – Cagliari x Torino – Star+

17h – Getafe x Athletic Bilbao – ESPN e Star+

17h – Everton x Arsenal – Fox Sports e Star+

