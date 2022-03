Briga entre torcidas deixa 22 feridos e adia rodada no futebol mexicano

A violência foi protagonista na rodada do futebol mexicano. No último sábado, 5, torcedores de Querétaro e Atlas se envolveram em uma briga generalizada no estádio La Corregidora, em Querétaro, durante duelo entre as duas equipes, válido pela 9ª rodada do campeonato nacional.

Segundo publicou a Coordenação de Proteção Civil do estado de Querétaro em suas redes sociais, 22 pessoas ficaram feridas na confusão. Nove foram hospitalizadas e duas delas estão em estado grave. Ainda de acordo com a publicação oficial, não há registros de mortes.

Derivado de los hechos registrados la tarde de este sábado en el estadio Corregidora, la CEPC informa que hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas, 22 personas lesionadas, 9 de ellos trasladados al Hospital General y de estos, dos de ellos de gravedad. — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) March 6, 2022

A briga entre os torcedores se instaurou por volta dos 17 minutos do segundo tempo, quando o Atlas vencia por 1 a 0 e torcedores começaram a invadir o gramado. Segundo relatos na imprensa mexicana, a confusão teria começado ainda nas arquibancadas, quando um grupo de torcedores do Querétaro teve acesso ao setor visitante.

A confusão rapidamente tomou o gramado, se transformando em uma batalha campal enquanto os atletas desceram para o vestiário. Para escapar dos atos de violência nas arquibancadas, algumas famílias também cruzaram o campo de jogo com crianças sem camisas para não identificarem por qual clube torciam.

Imagens fortes rodaram as redes sociais nas últimas horas, mostrando cenas da briga generalizada. Muitos objetos presentes no estádio foram usados como arma pelos torcedores. Alguns feridos foram vistos sangrando, desacordados e sem roupas.

Os dois clubes se manifestaram através de suas redes sociais para lamentar a briga generalizada e cobrar investigações. A Liga Mexicana também se pronunciou e, de imediato, adiou os outros jogos que aconteceriam na rodada. A disputa do restante da partida entre Atlas e Querétaro será reagendada.

Comunicado Oficial Atlas FC. pic.twitter.com/nO9iv2nbBZ — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) March 6, 2022

Se suspende la actividad de la #Jornada10 en la #LigaBBVAExpansiónMX, en solidaridad con los actos ocurridos en Querétaro, esperando que estos hechos no se repitan nunca más. pic.twitter.com/x2CVqLOdLr — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) March 6, 2022