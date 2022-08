Briga entre Benedetto e Zambrano marca jogo do Boca; veja repercussão

Os dias não andam em paz no Boca Juniors nesta temporada. Eliminada pelo Corinthians nas oitavas de final da Libertadores, a tradicional equipe vive instabilidade desde então. Na atual de sequência oito jogos, os Xeneizes venceram quatro, perderam três e empataram uma. O ápice da fase ruim aconteceu no último domingo, 14, quando o zagueiro Carlos Zambrano voltou do intervalo com um machucado no rosto e a imprensa argentina relatou uma briga nos vestiários com o atacante Darío Benedetto, uma das principais lideranças do plantel.

Segundo o Diário Olé, os dois colegas de time trocaram socos e precisaram ser contidos até pelo policiamento. A repercussão na internet, inclusive no Brasil, foi grande, com piadas e fotos.

O perfil Papos (@paposfut) publicou a imagem de Zambrano machucado e relembrou a atuação de Benedetto contra o Corinthians, na volta das oitavas de final da Libertadores, quando o atacante desperdiçou dois pênaltis: um no tempo regulamentar e outro na disputa de penalidades.

Se o Benedetto batesse pênalti tão bem igual ele bate na cara dos outros, o Boca tinha passado de fase na Libertadores Olha a marca da porrada que ele deu no Zambrano, que é do BOCA JUNIORS (sim, ele bateu no zagueiro do PRÓPRIO TIME) O cara é completamente dodói da cabeça pic.twitter.com/J4kz3K6nQc — Papos (@paposfut) August 15, 2022

Fernando Campos, jornalista do Grupo Disney, comentou sobre o machucado do zagueiro e a aparência ilesa do atacante. “Domingo de cenas lamentáveis no futebol. Zambrano tomou prejuízo aí, hein…”, escreveu.

Domingo de cenas lamentáveis no futebol. Zambrano tomou um prejuízo aí, hein… https://t.co/vUY2UkypGg — Fernando Campos (@FCamposoficial) August 15, 2022

Após a partida, Hugo Ibarra, treinador do Boca Juniors admitiu que os jogadores conversaram no intervalo, porém disse que não passou disso: “Houve uma discussão entre Benedetto e Zambrano, mas nada mais”.

Além das fotos que sugerem um soco recebido por Zambrano, outros perfis “encontraram” um arranhão no pescoço de Benedetto.

Confirmó la seguridad q hubo trompadas entre Benedetto y Zambrano, rumbo a los vestuarios cuando terminó el PT de Racing – #Boca. Los tuvieron que separar sus compañeros y hasta debió interceder la policía. Vignolo tiene programa por una semana.

Falta de liderazgo. TRAIGAN UN DT pic.twitter.com/DObMOrZwrw — Claudio (El Chile) ✌ (@Claudio_ElChile) August 15, 2022

