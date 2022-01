Brentford anuncia contratação de Eriksen

O Brentford anunciou na manhã desta segunda-feira, 31, a contratação de Christian Eriksen. O meio-campista dinamarquês disputará o restante da temporada pelo clube britânico, atualmente na primeira divisão do Campeonato Inglês, após sofrer uma parada cardíaca, durante a última edição da Eurocopa, na partida entre Dinamarca e Finlândia, em 12 de junho de 2021.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Com passagens anteriores pela Inglaterra, quando defendeu o Tottenham, o jogador estava na Inter de Milão, mas não pôde seguir na liga italiana, devido a cirurgia para a correção do problema no coração.

Continua após a publicidade

Atualmente, a federação italiana proíbe que atletas que tenham um cardioversor desfibrilador implantável (CDI), um tipo de marca-passo, atuem em suas ligas. A medida rígida foi implementada no país após a morte do zagueiro Davide Astori, da Fiorentina, em 2018, em um caso que chocou o país.

Aos 29 anos, o dinamarquês passou por todos os exames médicos, incluindo cardíacos, antes de fechar seu novo contrato. Treinado por Thomas Frank, compatriota do jogador que o treinou no sub-17 da seleção dinamarquesa, o Brentford é o 14º colocado do Campeonato Inglês, com oito pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Eriksen estava treinando na equipe B do Ajax, clube que o projetou para o cenário internacional. Em dezembro, ele retomou os trabalhos acompanhando de um profissional particular nos campos do Odense Boldklub, equipe da primeira divisão da Dinamarca.

O jogador recebia 7,5 milhões de euros (50 milhões de reais) anuais na Inter de Milão. Pelo clube nerazzuro, ele fez 60 jogos com apenas oito gols e três assistências. Pela Dinamarca, o jogador tem 109 partidas, 36 gols e 25 assistências e é a referência da equipe desde que passou a atuar pela seleção.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!