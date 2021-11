A Bola de Ouro está de volta após um ano de ausência, em razão da pandemia de Covid-19 que cancelou a edição de 2020. Organizada pela revista francesa France Football desde 1956, a premiação é a mais conceituada e tradicional para escolher o melhor jogador do mundo no ano e tem como maior vencedor Lionel Messi, com seis troféus, seguido por Cristiano Ronaldo, com cinco. A dupla que dominou a premiação neste século corre por fora na disputa deste ano, marcada para a próxima segunda-feira, 29, em Paris. O Brasil, que brilhou no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000 não conquista a honraria desde 2007, com Kaká.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Entre o ano de criação da premiação até 1994, apenas jogadores europeus concorriam ao prêmio, motivo pelo qual o brasileiro Pelé e o argentino Diego Maradona terminaram suas carreira sem reconhecimento da revista francesa. Na edição comemorativa de 60 anos, a France Football fez uma espécie de mea culpa e fez uma lista alternativa revisada, em que o Rei do Futebol aparecia com sete troféus.

Apesar de uma parceria entre a revista e a Fifa, que durou entre 2010 e 2015 e gerou o “Fifa Ballon D’Or”, atualmente, as premiações são independentes. Assim, diferente da postura da France Football, a entidade máxima do futebol mundial premiou o melhor jogador de 2020: Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique. O polonês artilheiro nunca foi premiado com a Bola de Ouro, mas está entre os indicados para este ano.

Em alguns anos, houve discordâncias entre os eleitos. O craque Zinedine Zidane, por exemplo, venceu o prêmio da Fifa em 2003, mas perdeu a Bola de Ouro para um craque menos badalado: o checo Pavel Nedved. No ano seguinte, Ronaldinho levou o troféu da Fifa, enquanto o ucraniano Andriy Shevchenko foi o escolhido da France Football. O inglês Michael Owen, o italiano Fabio Canavarro e o croata Luka Modric foram outros nomes relativamente surpreendentes a receber a honraria de melhor jogador do mundo.

Continua após a publicidade

O Brasil tem uma “meia-chance” de erguer o prêmio em 2021. O meia catarinense naturalizado italiano Jorginho, campeão da Champions League com o Chelsea, da Euro com a Itália e eleito melhor jogador da Europa na temporada, está entre os cotados. Em entrevista a PLACAR de novembro, da qual estampa a capa, Jorginho admitiu se sentir um dos candidatos mais fortes. Neymar, do PSG, é o único brasileiro entre os 30 possíveis vencedores, mas não é apontado como favorito.

Para aquecer a semana rumo ao evento em que a France Football elegerá o melhor jogador de futebol do mundo de 2021, relembre os vencedores do prêmio neste século, na galeria abaixo.

1/10 Modric venceu a Bola de Ouro de 2018 após vice da Copa do Mundo pela Croácia (Soccrates/Getty Images) 2/10 Messi é o maior campeão da Bola de Ouro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019), com seis prêmios (FC Barcelona/Divulgação) 3/10 Cristiano Ronaldo é pentacampeão da Bola de Ouro; o atacante venceu quatro pelo Real Madrid (2013, 2014, 2016 e 2017) e uma pelo Manchester United (2008) (Gonzalo Moreno/Getty Images) 4/10 Kaká foi o último brasileiro a vencer a Bola de Ouro, em 2007 (Alessandro Sabattini/Getty Images) 5/10 Fabio Canavarro venceu a Copa do Mundo e a Bola de Ouro em 2006; foi o último defensor a conquistar (France Football/Divulgação) 6/10 Ronaldinho Gaúcho, em 2005, jogava pelo Barcelona quando levou a Bola de Ouro (France Football/Divulgação) 7/10 O atacante ucraniano Andrei Shevchenko foi eleito melhor do mundo em 2004 (New Press/Getty Images) 8/10 Pavel Nedved foi melhor do mundo em 2003, enquanto jogava pela Juventus (Pierre Verdy//Getty Images) 9/10 Ronaldo Fenômeno atuou pela Inter de Milão e pelo Real Madrid, além de vencer a Copa do Mundo, em 2002, ano em que foi melhor do mundo (Real Madrid/Divulgação) 10/10 Michael Owen, atacante inglês, venceu a Bola de Ouro de 2001, enquanto jogava pelo Liverpool (Liverpool/Divulgação)

A lista de todos os vencedores do prêmio:

2020 – Não houve premiação

2019 – Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

2018 – Luka Modric (Real Madrid/Croácia)

2017 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

2016 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

2015 – Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

2014 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

2013 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

2012 – Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

2011 – Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

2010 – Lionel Messi (Barcelona /Argentina)

2009 – Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

2008 – Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugal)

2007 – Kaká (Milan/Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Real Madrid/Itália)

2005 – Ronaldinho (Barcelona/Brasil)

2004 – Andriy Shevchenko (Milan/Ucrânia)

2003 – Pavel Nedved (Juventus/Rep. Checa)

2002 – Ronaldo Nazário (Real Madrid/Brasil)

2001 – Michael Owen (Liverpool/Inglaterra)

2000 – Luís Figo (Real Madrid/Portugal)

1999 – Rivaldo (Barcelona/Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (Juventus/França)

1997 – Ronaldo Nazário (Inter de Milão/Brasil)

1996 – Mattias Sämmer (Borussia Dortmund/Alemanha)

1995 – George Weah (Milan/Libéria)

1994 – Hristo Stoichkov (Barcelona/Bulgária)

1993 – Roberto Baggio (Juventus/Itália)

1992 – Marco Van Basten (Milan/Holanda)

1991 – Jean-Pierre Papin (Marselha/França)

1990 – Lothar Matthäus (Inter de Milão/Alemanha)

1989 – Marco Van Basten (Milan/Holanda)

1988 – Marco Van Basten (Milan/Holanda)

1987 – Ruud Gullit (Milan/Holanda)

1986 – Igor Belanov (Dínamo Kiev/URSS)

1985 – Michel Platini (Juventus/França)

1984 – Michel Platini (Juventus/França)

1983 – Michel Platini (Juventus/França)

1982 – Paolo Rossi (Juventus/Itália)

1981 – Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munique/Alemanha)

1980 – Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munique/Alemanha)

1979 – Kevin Keegan (Hamburgo/Inglaterra)

1978 – Kevin Keegan (Hamburgo/Inglaterra)

1977 – Allan Simonsen (B. Moenchengladbach/Dinamarca)

1976 – Franz Beckenbauer (Bayern Munique/Alemanha)

1975 – Oleg Blockhine (Dínamo Kiev/URSS

1974 – Johann Cruijff (Barcelona/Holanda)

1973 – Johann Cruijff (Barcelona/Holanda)

1972 – Franz Beckenbauer (Bayern Munique/Alemanha)

1971 – Johann Cruijff (Ajax/Holanda)

1970 – Gerd Müller (Bayern Munique/Alemanha)

1969 – Gianni Rivera (Milan/Itália)

1968 – George Best (Manchester United/Inglaterra)

1967 – Florian Albert (Ferencváros/Hungria)

1966 – Bobby Charlton (Manchester United/Inglaterra)

1965 – Eusébio (Benfica/Portugal)

1964 – Dennis Law (Manchester United/Escócia)

1963 – Lev Iashin (D. Moscovo/URSS)

1962 – Josef Masopust (Dukla Praga/Checoslováquia)

1961 – Omar Sivori (Itália/Juventus)

1960 – Luis Suárez (Barcelona/Espanha)

1959 – Alfredo Di Stéfano (Real Madrid/Espanha)

1958 – Raymond Kopa (Real Madrid/França)

1957 – Alfredo Di Stéfano (Real Madrid/Espanha)

1956 – Stanley Matthews (Blackpool/Inglaterra)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!