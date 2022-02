Brasileiros na Champions: Firmino marca, Neymar volta e Vinicius vai mal

As partidas de mata-mata da Liga dos Campeões começaram nesta semana, na terça-feira, 15, com os primeiros confrontos das oitavas de final. Quatro dos oito jogos já foram disputados, com o Paris Saint-Germain saindo à frente de Real Madrid, o Manchester City massacrando Sporting, o Liverpool abrindo vantagem sobre a Inter de Milão e um empate entre Red Bull Salzburg e Bayern de Munique. Com jogadores de todo o mundo, a Champions é marcada por muitos brasileiros, que se destacaram na rodada.

PLACAR selecionou dois destaques positivos e dois negativos de brasileiros na semana; confira

Adeus, jejum!

🇧🇷 Eight of Roberto Firmino’s last 12 Champions League goals have come in the knockout rounds ⚽️#UCL pic.twitter.com/LKBErxyR5Q — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2022

“Forma é temporária, classe é permanente”, foi isso que um torcedor do Liverpool publicou no Twitter após Roberto Firmino marcar o primeiro gol da vitória inglesa sobre a Inter de Milão, na Itália. O atacante que acumulava sete jogos sem gols cabeceou para abrir o placar e colocar os Reds em situação confortável no duelo.

O brasileiro entrou em campo no segundo tempo, substituindo o português Diogo Jota. Em uma etapa atuando, precisou finalizar apenas uma vez para balançar as redes. Ele foi destaque na pressão sobre o adversário, com quatro desarmes, maior número entre todos do Liverpool que jogaram a partida.

‘O pai tá on?’

Sem jogar desde o fim de novembro de 2021, Neymar voltou à ação contra o Real Madrid. Para o duelo decisivo, o treinador Mauricio Pochettino decidiu preservar o brasileiro e o colocar em campo apenas na reta final. O camisa 10 entrou aos 28 minutos do segundo tempo, no lugar de Di María, e teve um toque decisivo na vitória por 1 a 0.

Aos 49 minutos, a instantes do fim do jogo, Neymar recebeu na esquerda e segurou a bola. O brasileiro acertou bonito passe de calcanhar que bagunçou a defesa madridista. Mbappé dominou, enfileirou a defesa e fez lindo gol para garantir a vitória do PSG, jogando em casa.

Goleada histórica

Esse lado esquerdo do Sporting é muito frágil com o Matheus Reis, aí você tem uma dobra ali com dois dos melhores jogadores do mundo (KDB e Mahrez). City faz o que bem entende por lá. #CasaDaChampions — Guilherme Lopes (@Guilopesf) February 15, 2022

A goleada do Manchester City por 5 a 0 sobre o Sporting também abalou um brasileiro. Matheus Reis, lateral esquerdo e zagueiro formado pelo São Paulo, foi uma das vítimas do avassalador ataque inglês. Escalado para apoiar menos, não sofreu nenhum drible, mas esteve refém do forte time de Pep Guardiola.

Matheus tem boa reputação com a torcida do Sporting e foi blindado de críticas na imprensa portuguesa. O defensor caiu definitivamente nas graças dos torcedores na última semana após uma confusão em jogo contra o Porto, pelo Campeonato Português, e virou foto de perfil de muitos fãs no Twitter.

Jogo grande…

MARCA: Since returning from the last international break, Vinicius has not looked the same. His performances against Athletic Club, Villarreal and PSG were a shadow of the Vinicius we saw prior to the break. A sign of fatigue. pic.twitter.com/wGBIW6hWzs — Real Madrid News (@onlyrmcfnews) February 16, 2022

Grande destaque do Real Madrid na temporada ao lado de Karim Benzema, Vinicius Júnior não teve boa atuação contra o PSG, nas oitavas da Champions. Apesar de já ter brilhado em “jogo grande”, como contra o Barcelona, sofreu com a marcação ajustada do time francês.

O brasileiro também teve poucas oportunidades, tendo em vista que o Paris Saint-Germain pressionou com eficiência praticamente o tempo todo e teve a maior posse da bola. Alvo fácil de críticas, virou piada nas redes sociais. O jornal espanhol Marca publicou que desde a Data Fifa ele não joga bem.

Quem pode brilhar na próxima semana:

Nos dias 22 e 23, os outro quatro jogos das oitavas da Liga dos Campeões serão disputados. Entre os brasileiros com potencial de brilhar estão Thiago Silva, do Chelsea, que enfrenta o Lille, Fred, do Manchester United, que enfrenta o Atlético de Madri, e Antony, do Ajax, que visita o Benfica.

