Brasileiros levam vantagem histórica contra ingleses em finais de Mundial

Palmeiras e Chelsea fazem a finalíssima do Mundial de Clubes da Fifa no sábado, 12, às 13h30 (de Brasília), no confronto entre os dois continentes mais vitoriosos da competição. Em retrospecto, esta será a sexta final disputada entre clubes ingleses e brasileiros, com vantagem sul-americana: foram três decisões vencidas por equipes nacionais, contra duas dos britânicos.

É bem verdade que no último embate, em 2019, os ingleses levaram a melhor. O Liverpool de Jürgen Klopp venceu o Flamengo de Jorge Jesus por 1 a 0, em Doha, com gol de Roberto Firmino, em uma revanche a final de 1981 – o primeiro embate entre os países em finais de Mundial. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 no Japão, com dois gols de Nunes e um de Adílio.

A única vez em que o Palmeiras disputou a decisão do torneio também foi diante de um clube inglês. Em 1999, comandado por Luiz Felipe Scolari, o Verdão enfrentou o Manchester United de Sir Alex Ferguson, que levou a melhor pelo placar de 1 a 0, com gol de Roy Keane, após falha do goleiro Marcos.

Já a última vez em que uma equipe brasileira venceu um adversário inglês foi também a última vez que o país conquistou o Mundial. Foi com o Corinthians de Tite, em 2012, diante justamente do Chelsea, com vitória por 1 a 0, gol de Paolo Guerrero. Completa a lista de triunfos nacionais sobre ingleses o São Paulo, que em 2005 superou o Liverpool, também por 1 a 0, com gol de Mineiro.

Relembre as finais do Mundial entre equipes brasileiras e inglesas:

1981: Flamengo 3 x 0 Liverpool

O primeiro duelo foi em dezembro de 1981, no Estádio Nacional de Tóquio. O Flamengo de Zico, Júnior, Nunes e companhia venceu o Liverpool do escocês Kenny Dalglish, pela então chamada Copa Intercontinental – que colocava frente a frente os campeões da América do Sul e da Europa. Os rubro-negros foram melhores no jogo e marcaram os três gols logo na primeira etapa; Nunes (duas vezes) e Adílio balançaram as redes.

1999: Manchester United 1 x 0 Palmeiras

O segundo embate entre ingleses e brasileiros na final do Mundial foi justamente uma derrota alviverde, em fatídica falha do goleiro Marcos. Os Red Devils, então comandados por Sir Alex Ferguson, tinham no elenco, entre outros, David Beckham, Paul Scholes e Ryan Giggs. Por sua vez, o Palmeiras de Felipão contava com Paulo Nunes, Alex, Zinho e Marcos.

O jogo foi disputado, com reais chances de gols para ambos os lados, mas o único tento da partida foi marcado por Roy Keane, aos 35 minutos de jogo. No lance, o arqueiro alviverde saltou para interceptar um cruzamento de Giggs e não alcançou a bola, que sobrou para o irlandês, livre, marcar.

2005: São Paulo 1 x 0 Liverpool

Seis anos depois, já com o formato atual e o nome de Mundial de Clubes da Fifa, ocorreu o duelo que rendeu o tricampeonato ao São Paulo. O jogo no Estádio Nacional de Yokohama, no Japão, foi marcado pela pressão dos ingleses, que esbarraram na bela atuação do goleiro Rogério Ceni, eleito o melhor jogador daquele Mundial, e tiveram três gols anulados. Fez o gol da partida o volante Mineiro, que recebeu por trás da zaga um belo passe de Aloísio Chulapa e finalizou na saída do goleiro.

2012: Corinthians 1 x 0 Chelsea

A vitória corintiana sobre o Chelsea deu o bicampeonato mundial ao clube. Em jogo disputado no Japão, a equipe brasileira levou a melhor com gol de cabeça de Paolo Guerrero, aos 23 minutos do segundo tempo. O goleiro Cássio fez grandes defesas para segurar os ataques ingleses e foi eleito o melhor em campo.

2019: Liverpool 1 x 0 Flamengo

No último confronto entre brasileiros e ingleses, Flamengo e Liverpool jogaram em Doha, no estádio Nacional Khalifa, em jogo que reeditou a final de 1981, com revanche britânica. A equipe carioca estrelada por Gabigol, Bruno Henrique e Éverton Ribeiro foi vazada apenas no primeiro tempo da prorrogação, com gol do brasileiro Roberto Firmino, que recebeu livre após lançamento de Jordan Henderson e cortou a zaga antes de finalizar.

