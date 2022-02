O Sporting enfrenta o Manchester City nesta terça-feira, 15, às 17h (de Brasília), em partida que marca o retorno dos jogos da Liga dos Campeões e um dos destaques da equipe de Lisboa é o meio-campista brasileiro Matheus Nunes. Aos 23 anos, o jogador é titular da equipe e chegou a ser convocado pelo técnico Tite em agosto do ano passado para disputar partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar pela seleção brasileira, mas recusou o chamado e optou por representar Portugal, país onde vive desde os 13 anos.

O camisa 8 é um dos destaques do elenco do Sporting, que foi recentemente campeão da Taça da Liga de Portugal sobre o rival Benfica, de virada, por 2 a 1. O bom momento da equipe de Rúben Amorim também foi mostrado na primeira fase da Liga dos Campeões, quando o time se classificou para a fase de mata-mata em segundo lugar no Grupo C, com 9 pontos. Matheus pode atuar como meia e segundo volante e, em meio a boas aparições, já serviu seus companheiros para gols em duas oportunidades nesta Liga dos Campeões.

Natural de Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, Matheus Nunes foi cedo para Portugal junto da mãe e do padrasto, para a cidade de Ericeira, próxima à capital Lisboa. Lá, começou atuando na base do Grupo Desportivo União Ericeirense, que disputa divisões inferiores no país. Em entrevista ao canal do Sporting, o jogador conta que enquanto treinava na base do clube pela tarde, trabalhava de manhã na padaria da família.

Com destaque, o promissor jogador se transferiu em 2018 para o Estoril Praia e, um ano depois, para o sub-23 do Sporting, onde estreou aos 21 anos no profissional. No mesmo ano, foi campeão nacional da temporada 2020/21 e viu a carreira ascender. As atuações chamaram a atenção do técnico Tite, que chegou a convocá-lo para confrontos das Eliminatórias da Copa, em setembro do ano passado. Mas na mesma época, Matheus também foi cotado para servir à seleção de Portugal. Com sotaque português e com bem mais identificação com a camisa lusitana, o carioca de nascimento decidiu servir à seleção do país que o acolheu.

“Falei com ambas (as seleções) e, depois de pensar muito, cheguei à conclusão de que era melhor jogar pela seleção portuguesa. Acho que vou ser mais feliz aqui. A minha família disse o mesmo. Tomei essa decisão e estou muito feliz”, disse, em entrevista coletiva em setembro do ano passado. Desde então, já foram três jogos com a seleção portuguesa pelas Eliminatórias – a seleção terá que encarar a repescagem europeia em março em busca de vaga ao Mundial.

Matheus tem contrato com a equipe de Lisboa até junho de 2025 e multa rescisória avaliada em 60 milhões de euros. Na última janela de inverno, recebeu sondagens de grandes clubes, como o inglês Everton, em negociação que não avançou. Com 1,83m de altura, o jogador tem ganhado cada vez mais espaço na equipe do Sporting e, na temporada 2021/22, já foram 36 jogos disputados (30 como titular) e três gols marcados. Ao todo, disputou 75 jogos pela equipe profissional e fez seis gols.

A prova de fogo da equipe será nesta terça-feira, 15, na primeira partida da fase de mata-mata da Liga dos Campeões. O Sporting de Portugal recebe o Manchester City, de Pep Guardiola, no estádio José Alvalade, em Lisboa, às 17h (de Brasília).

