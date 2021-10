Brasileiro é expulso ao “celebrar” vitória sobre o melhor amigo na Itália

Atualizado em 18 out 2021, 09h29 - Publicado em 17 out 2021, 13h04

Por Da Redação Atualizado em 18 out 2021, 09h29 - Publicado em 17 out 2021, 13h04

Uma cena no mínimo inusitada foi destaque na vitória de virada da Lazio contra a Inter de Milão por 3 a 1, pela 8ª rodada do Campeonato Italiano. Logo após o apito final da partida disputada no Olímpico de Roma, o brasileiro Luiz Felipe, da Lazio, pulou sobre o atacante Joaquín Correa, da equipe de Milão, para festejar os três pontos conquistados. O argentino afastou o zagueiro e, na sequência, o árbitro expulsou o jogador do time da casa, que ainda tentou explicar sua atitude e saiu aos prantos de campo.

Correa atuou com a camisa da Lazio durante três temporadas, criando uma grande identificação com o clube, e se transferiu na última janela de transferências para a Inter. Os dois jogadores possuem uma forte relação de amizade.

Em postagem em sua rede social, Luiz Felipe disse que a sua atitude não foi uma provocação ao adversário, mas um gesto de afeto ao companheiro, que atualmente joga no time de Milão.

“Ao final da partida, saltei às costas de Tucu [apelido de Correa] porque ele é um dos grandes amigos que o futebol me deu. As nossas famílias são amigas e sempre fomos muito unidos. Naquele momento, o que eu mais queria era dar um abraço e brincar sobre o resultado, porque nossa amizade permite isso. Mas, talvez, repensando a situação, aquele não era o melhor momento e nem o melhor local para ter feito isso”, diz o zagueiro, em seu Instagram.

“Peço desculpas a quem tiver se ofendido e reforço que de nenhuma maneira quis ser desrespeitoso com meu adversário, com os outros atletas ou com a instituição Internazionale e seus torcedores. Foi apenas um gesto inocente de uma pessoa que tem grande afeto por Tucu. Te amo, meu irmão”, ressalta.

Correa postou um storie em seu Instagram na sequência e amenizou o ocorrido. “Seguramente o meu amigo Luiz Felipe se equivocou, com o gesto e o momento, e por isso a minha reação foi aquela. Agora é hora de virar a página. Vamos em frente”, afirma.

A vitória fez com que a Lazio chegasse aos 14 pontos na tabela do Italiano. Contudo, o brasileiro não poderá estar em campo no próximo domingo, 24, quando a equipe visita o Hellas Verona. Já a Inter foi derrotada pela primeira vez na competição e estacionou nos 17 pontos.