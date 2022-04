Brasileirão tem dois técnicos demitidos na 1ª rodada

O Campeonato Brasileiro 2022 começou no fim de semana e dois treinadores foram demitidos já na primeira rodada. Após derrotas na estreia, Alberto Valentim deixou o Athletico Paranaense e Marquinhos Santos não treina mais o América Mineiro. Os clubes iniciaram mal a competição e vêm de resultados ruins, mas disputam a Libertadores, com jogos já nos próximos dias.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A demissão de Alberto Valentim se deu logo após o Athletico ser goleado pelo São Paulo, por 4 a 0, no Morumbi. O clube não vencia sob comando do técnico desde a semifinal do Campeonato Paranaense e viu o título escapar contra o Coritiba, maior rival. Valentim é demitido na primeira rodada do Brasileirão pelo segundo ano consecutivo, tendo em vista que, em 2021, saiu do Cuiabá após o jogo de estreia.

Do lado mineiro, o demitido foi Marquinhos Santos, treinador responsável por comandar o time na reta final do Brasileiro 2021 e na classificação heróica para a primeira fase de grupos de Libertadores da história do clube. Porém, um Campeonato Mineiro abaixo (sem classificação para os mata-matas) e atuações ruins fizeram minar a paciência da diretoria do América Mineiro.

Ainda sem novos treinadores anunciados, Athletico e América têm compromissos pela Libertadores no meio desta semana. O time paranaense recebe o The Strongest, na quinta-feira, 14, enquanto a equipe de Minas Gerais encara, como visitante, o Atlético Mineiro, na quarta-feira, 13.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!