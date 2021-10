Brasileirão feminino: Corinthians vence o Palmeiras e conquista o título

O Corinthians conquista o Campeonato Brasileiro feminino pelo segundo ano consecutivo e garante a terceira taça da competição em sua história. Na noite deste domingo, 26, a equipe comandada por Arthur Elias recebeu o Palmeiras, na Neo Química Arena, em Itaquera, e venceu por 3 a 1 pela partida de volta da decisão. O time alvinegro marcou com Vic Albuquerque, Adriana e Agustina Barroso (contra), enquanto o alviverde descontou com Camilinha. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, o Corinthians levou o título, com a melhor campanha na somatória de todas as fases.

As equipes ainda seguem na disputa do Paulistão feminino, que está na primeira fase. Líder da competição, com 16 pontos, o Corinthians recebe o Pinda na próxima rodada, na quarta-feira, 29, às 19h (de Brasília). Já o Palmeiras visita o Red Bull Bragantino no dia, às 15h.

Na partida, o Corinthians abriu o placar logo aos 22 minutos da primeira etapa. Adriana recebeu um lindo lançamento, avançou em velocidade pela direita, invadiu a área, tirou a goleira Jully e cruzou. A bola chegou até a pequena área e a zagueira Agustina Barroso tentou cortar, mas empurrou contra a própria meta, marcando contra.

O time da casa ampliou pouco mais de dez minutos depois, aos 32 minutos do primeiro tempo. Yasmim roubou bola pela esquerda e abriu com perfeição para Adriana, que, na entrada da área pela direita, soltou uma bomba no ângulo.

A equipe comandada por Arthur Elias fez o terceiro aos 37 minutos da etapa inicial. Pela esquerda, Ingryd cruzou para dentro da área, Victória Albuquerque matou a bola no peito e mandou uma bicicleta para marcar um golaço.

Já na etapa final, aos 28 minutos, o Palmeiras diminuiu. Camilinha recebeu um grande passe e, da entrada da área, mandou um foguete. A bola bateu no travessão, passou da linha da meta e saiu, mas a bandeirinha confirmou o golaço das visitantes.

1T | 37 min: Vic Albuquerque acerta uma LINDA bicicleta e amplia pro Coringão. VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!#SCCPxPAL (3-0) #VaiCorinthians pic.twitter.com/Yjeotlrbi5 — Corinthians (@Corinthians) September 27, 2021