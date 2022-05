Brasileirão e título do Liverpool: o resumo do final de semana

Os dez jogos da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro foram disputados neste final de semana. Houve mudanças no G4, mas o Corinthians segue na liderança. No jogo do Timão, inclusive, o destaque negativo ficou para um possível ato de injúria racial do lateral-direito Rafael Ramos, acusado pelo meia Edenílson, do Inter. No futebol internacional, o Liverpool conquistou o título da Copa da Inglaterra em cima do Chelsea. No Campeonato Italiano, o Milan se aproximou do título que não vem há 11 anos. Confira, a seguir, um resumo do fim de semana.

G4 alterado, mas com Corinthians ainda líder

A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro foi agitada e terminou com mudanças no G4, mas com a manutenção da liderança do Corinthians. O Timão ficou no empate em 2 a 2 com o Internacional, no Beira-Rio, mas não foi ultrapassado. Já o Atlético-MG venceu o Atlético-GO por 2 a 0 e subiu para a vice-liderança. Quem também pulou para o G4 foi o São Paulo, ao vencer o Cuiabá por 2 a 1. De maneira semelhante, o Botafogo venceu o Fortaleza por 3 a 1 e saltou para a quarta colocação. Ainda no sábado, o Flamengo ficou apenas no empate em 2 a 2 com o Ceará e é apenas o 16º colocado. Já o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino e subiu para a 9ª colocação.

Edenílson acusa Rafael Ramos de injúria racial

Para além dos resultados, a rodada do final de semana acabou marcada por um episódio lamentável no duelo entre Internacional e Corinthians. O meia Edenílson afirmou ter sido chamado de “macaco” pelo lateral-direito Rafael Ramos, do Timão. O atleta colorado prestou queixa à Polícia Civil depois do jogo, e o jogador português foi autuado em flagrante por injúria racial e liberado após pagamento de fiança de 10.000 reais.

Liverpool campeão da Copa da Inglaterra

Na Europa, o final de semana ficou marcado por mais um título do Liverpool, que bateu o Chelsea nos pênaltis e conquistou a Copa da Inglaterra. O clube não vencia a competição desde 2006, e era a única taça que faltava desde que Jurgen Klopp assumiu o comando técnico. Além disso, os Reds ganharam motivação para brigar pelo título do Campeonato Inglês, já que o líder Manchester City tropeçou e ficou apenas no empate com o West Ham.

Milan próximo do título italiano

No Campeonato Italiano, o Milan conquistou importante vitória ao bater a Atalanta por 2 a 0 e se aproximou do título que não vem há 11 anos. A equipe rossonera só não levantou a taça porque a Inter de Milão também venceu na rodada e segue viva. Ainda assim, o time de Stefano Pioli chega em boas condições na última rodada e só não fica com o título se for derrotado pelo Sassuolo e a Inter vencer a Sampdoria.

Despedidas dos goleadores

Ainda no futebol europeu, o fim de semana ficou marcado pelas despedidas dos goleadores. Vendido ao Manchester City, Haaland fez o seu último jogo pelo Borussia Dortmund e se despediu balançando a rede na vitória por 2 a 1 sobre o Hertha Berlim. Já Robert Lewandowski admitiu que não deve renovar com o Bayern de Munique e que duelo contra o Wolfsburg pode ter sido o seu último jogo pelo clube. Na Espanha, quem deu adeus à torcida foi Luis Suárez, que não vai renovar com o Atlético de Madri e também se despediu.