Brasileirão e País de Gales na Copa: o resumo do final de semana

O final de semana foi agitado não só no futebol brasileiro, mas também nos duelos entre as seleções pelo mundo. Por aqui, quem saiu satisfeito com a rodada do Brasileirão foi o Corinthians, que venceu o Atlético-GO e voltou à liderança isolada da competição. No futebol internacional, houve a história classificação de País de Gales para a Copa do Mundo depois de 64 anos, além da oficialização da aposentadoria de Carlitos Tévez. Confira, a seguir, um resumo do fim de semana.

Corinthians volta a ser líder do Brasileirão

Nove dos dez jogos da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro foram disputados neste final de semana e houve novidades na ponta da tabela. No sábado, o Corinthians venceu o Atlético-GO por 1 a 0, fora de casa, e voltou à liderança da competição. Isso só foi possível porque, no domingo, Palmeiras e Atlético-MG ficaram no empate no Allianz Parque. Ainda no sábado, Athletico-PR e Santos fizeram bom jogo, mas ficaram no empate e estacionaram na classificação. Já o Flamengo acabou derrotado em casa para o Fortaleza, que conseguiu a sua primeira vitória na competição.

Bora com o gol da vitória do Timão! ⚽ Boa noite, Fiel! 🌙 📹 Bruno Granja / Corinthians TV#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/nUgRR7giPQ — Corinthians (@Corinthians) June 5, 2022

País de Gales bate Ucrânia e fica com última vaga europeia na Copa do Mundo

No domingo, foi disputada a última vaga europeia para a Copa do Mundo, com o duelo entre País de Gales e Ucrânia, pela repescagem das Eliminatórias. Quem levou a melhor foram os galeses, que venceram por 1 a 0 e voltam à Copa depois de 64 anos. Do outro lado, os ucranianos não conseguiram a classificação, que também seria histórica pela guerra que acontece no país após a invasão russa.

Uefa Nations League

O final de semana também foi de rodadas da Uefa Nations League. Itália e Alemanha se enfrentaram pela estreia do Grupo 3 da Liga A e ficaram apenas no empate em 1 a 1. Na mesma chave, a Inglaterra acabou derrotada pela Hungria por 1 a 0. Já pela segunda rodada do Grupo 1 da Liga A, Portugal goleou a Suíça por 4 a 0, enquanto Espanha e República Tcheca ficaram no 2 a 2.

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧𝗦 ⏰ Who did it best this Sunday? 🤩#NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2024) June 5, 2022

Messi dá show em goleada da Argentina

Depois de vencer a Itália na Finalíssima na última semana, a Argentina encarou a Estônia em amistoso disputado na Espanha. De maneira tranquila, a seleção comandada por Lionel Scaloni contou com um show de Messi, que anotou todos os gols da goleada por 5 a 0. Foi a primeira vez que o craque argentino balançou a rede cinco vezes em um mesmo jogo pela seleção.

🤩 Y que en tu risa vive el arte 🔟 🇦🇷 Único y bien nuestro 🇦🇷 pic.twitter.com/SglWI2upQ4 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 5, 2022

Tévez anuncia aposentadoria como jogador

O futebol argentino também contou com o anúncio da aposentadoria de Carlos Tévez neste final de semana. Aos 38 anos, o ex-atacante confirmou de maneira oficial que se retirou dos gramados como jogador ao conceder entrevista à América TV. Ele revelou ainda que tem planos de seguir como treinador em um futuro próximo.

📺 Carlos Tévez (@__CarlitosTevez) explicó por qué se retiró del fútbol en #AnimalesSueltos ⚽️ 💬 "Dejé de jugar cuando perdí a mi fan número uno" 😭 Cc @animalesoficial #TevezEnAnimales pic.twitter.com/lBZEul0BTo — América TV (@AmericaTV) June 4, 2022