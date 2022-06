Brasileirão e Nations League: o resumo do final de semana

Com muitos jogos quentes no Brasil e pelo mundo, o fim de semana foi agitado. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras manteve a liderança ao vencer o Coritiba e quebrar um tabu de 25 anos. Enquanto isso, o G4 teve mudanças, com as subidas de Internacional e São Paulo. No domingo, houve ainda o duelo entre Vasco e Cruzeiro, com direito a Maracanã lotado. Na Europa, mais uma rodada da Nations League aconteceu com zebras e pouca empolgação das favoritas. Confira, a seguir, um resumo do final de semana.

Verdão segue líder do Brasileirão

Nove dos dez jogos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foram disputados no fim de semana. No sábado, o Corinthians venceu o Juventude em Itaquera e até chegou a dormir na liderança. Contudo, no domingo, o Palmeiras bateu o Coritiba no Couto Pereira e retomou o posto. As novidades apareceram no G4. O São Paulo venceu o América-MG e subiu para a quarta colocação. Já o Internacional superou o Flamengo no Beira-Rio e assumiu o quarto lugar.

Vitória para assumir a ponta da tabela! O @Palmeiras é o líder por mais uma rodada! pic.twitter.com/xnX7yepsKY — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) June 12, 2022

Vasco vence Cruzeiro com Maracanã lotado na Série B

No domingo, um duelo de gigantes agitou a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com mais de 63 mil pessoas no Maracanã, o Vasco venceu o Cruzeiro e se consolidou no G4, diminuindo a distância para a própria equipe mineira, que segue líder da competição.

Mais do jogão entre @VascodaGama e @Cruzeiro no Maraca! 🔥🏟️ Quem aí secou o líder? 😏 📸 Thiago Ribeiro/AGIF pic.twitter.com/kBg2PJqKEy — Brasileirão SportingBet – Série B (@BrasileiraoB) June 12, 2022

Rodada da Nations League

O final de semana também foi de rodada da Nations League. Inglaterra e Itália se enfrentaram no sábado e fizeram um grande jogo, mas a rede não balançou e o 0 a 0 prevaleceu. Pelo mesmo grupo, a Alemanha também ficou no empate com a Hungria. Já no domingo, Portugal encarou a Suíça sem Cristiano Ronaldo e acabou derrotado por 1 a 0. Quem confirmou o favoritismo foi a Espanha, que venceu a República Tcheca por 2 a 0, assumindo a liderança do Grupo 2 da Liga A.

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧𝗦 ⏰ Switzerland shock Portugal as Spain go top. Best performance?#NationsLeague pic.twitter.com/XVGLcq6iGi — UEFA Nations League (@EURO2024) June 12, 2022

Técnico da Espanha coloca favoritismo em Brasil e Argentina para a Copa do Mundo

Em meio a janela de jogos da Nations League e o tropeço de várias das principais seleções europeias, o treinador da Espanha, Luis Enrique, apontou Brasil e Argentina como as grandes favoritas para a Copa do Mundo no momento. Segundo ele, as duas seleções sul-americanas estão “muito acima” das concorrentes.

Luis Enrique y su ironía: “Argentina está muy por encima del resto. Brasil también”. pic.twitter.com/Xu3JdC5AXG — Gastón Edul (@gastonedul) June 11, 2022

Real Madrid prepara despedida oficial de Marcelo

Neste final de semana, o Real Madrid confirmou um evento de despedida oficial para Marcelo, que acontece nesta segunda-feira. Com a presença de Florentino Pérez, o lateral-esquerdo brasileiro será homenageado e depois concederá uma entrevista coletiva. Marcelo deixa o clube espanhol depois de seis temporadas e como o jogador com mais títulos na história do Real.