Brasileirão e mercado da bola: o resumo do final de semana

Nem mesmo o fim da temporada europeia deixou o último final de semana menos agitado no mundo da bola. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro teve jogos quentes e ainda será encerrada nesta segunda-feira, 20, com o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Além disso, notícias do mercado da bola no Brasil e no mundo também esquentaram o noticiário. Confira, a seguir, um resumo do fim de semana.

Rodada agitada coloca fogo no Choque-Rei desta segunda-feira

Nove jogos da 13ª rodada foram disputados neste final de semana. Ainda no sábado, Santos e Red Bull Bragantino fizeram um grande duelo e ficaram no empate em 2 a 2 na Vila Belmiro. Já na tarde de domingo, Atlético-MG e Flamengo fizeram duelo quente no qual o Galo levou a melhor ao vencer por 2 a 0 e voltar para o G4. Quem também se deu bem foi o Corinthians, que venceu o Goiás por 1 a 0 na Neo Química Arena e igualou a pontuação do líder Palmeiras. Já na noite do domingo, o Botafogo venceu o Internacional por 3 a 2 em uma virada épica, com direito a polêmicas de arbitragem e confusão entre os atletas.

🎬 Uma rodada de cinema! Que domingo foi esse? Comenta aí se você curtiu! pic.twitter.com/mCFxAtHEPc — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) June 20, 2022

Mercado da bola tem Everton Cebolinha perto do Flamengo

Como não poderia faltar com o final da temporada europeia, o mercado da bola segue agitado no Brasil e no mundo. De saída do Benfica, Everton Cebolinha desembarcou no Brasil para encaminhar o seu acerto com o Flamengo. Aprovado nos exames médicos, o atacante ex-Grêmio deve ser anunciado pela equipe carioca nas próximas horas. Outra notícia do mercado foi o interesse do River Plate no centroavante Borja, ex-Palmeiras. Na Europa, Gabriel Jesus segue cogitado pelo Arsenal, que também tem a concorrência do Tottenham segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio.

Mbappé rebate presidente da Federação Francesa de Futebol e diz ter sido vítima de racismo

O atacante Mbappé voltou a mostrar descontentamento com o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët. Em entrevista, o dirigente revelou que o jogador chegou a pedir dispensa pelas críticas recebidas após perder um pênalti na Eurocopa. Em seu perfil oficial em uma rede social, contudo, o astro do PSG disse que as críticas, na verdade, foram insultos racistas, e que Le Graët não considerou esse fato.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

Lucas Crispim é afastado do Fortaleza e tem apoio de Neymar

No sábado, o Fortaleza anunciou o afastamento de Lucas Crispim, que comemorou o seu aniversário no dia seguinte à derrota do Fortaleza para o Avaí, pela 12ª rodada, em meio à má fase da equipe. O ala do Leão do Pici recebeu apoio de Neymar, seu amigo desde as categorias de base, que recorreu às suas redes sociais para cornetar a decisão do clube cearense.

Perdeu… não pode comemorar o aniversário da vó, do filho, da esposa e principalmente o seu.

Ser atleta não tá fácil 😂 “ser feliz só pode depois que a carreira encerrar, que loucura” — Neymar Jr (@neymarjr) June 18, 2022

Sport faz homenagem e pede justiça a Bruno Pereira e Dom Phillips

Também no sábado, no clássico contra o Náutico pela Série B, o Sport promoveu uma homenagem para Bruno Pereira e Dom Phillips, indigenista e jornalista que estavam desaparecidos e foram encontrados mortos na Amazônia. O clube levou a inscrição #JustiçaParaDomEBruno no uniforme de jogo. Bruno Pereira era pernambucano e torcedor do clube.

Hoje o nosso manto estampa uma homenagem ao rubro-negro Bruno Pereira e seu colega e jornalista Dom Phillips e um pedido por #JustiçaParaDomEBruno. pic.twitter.com/ppY9lJzWoe — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 18, 2022