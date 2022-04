Brasileirão e despedida de D’Alessandro: o resumo do final de semana

O final de semana de Páscoa teve como destaque mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Quem levou a melhor foi Corinthians e Atlético-MG, que são as únicas equipes com 100% de aproveitamento até o momento. O Timão, inclusive, lidera a competição pelo saldo de gols, após boa vitória por 3 a 0. O fim de semana ainda teve a despedida de Andrés D’Alessandro. Confira, a seguir, um resumo do que aconteceu de mais importante no sábado e no domingo.

Destaques do Campeonato Brasileiro

Com duas rodadas disputadas, o Brasileirão tem apenas duas equipes com 100% de aproveitamento. O Corinthians é uma delas e venceu o Avaí, por 3 a 0, com show de Roger Guedes. A outra é o Atlético-MG, que bateu o Athletico-PR por 1 a 0. Entre outros jogos que foram destaque, o Flamengo venceu o São Paulo por 3 a 1 no Maracanã. Já o Palmeiras, segue sem vencer e só não teve um resultado pior contra o Goiás porque Rony anotou um golaço nos acréscimos para garantir o empate em 1 a 1.

Aposentadoria de D’Alessandro

O final de semana também ficou marcado pela despedida de Andrés D’Alessandro dos gramados. Contra o Fortaleza, o ídolo do Internacional disputou o seu último jogo da carreira, que teve roteiro quase perfeito. D’Ale anotou um dos gols da vitória por 2 a 1 e recebeu homenagens de sua família e da torcida no Beira-Rio lotado.

Ele jogou como viveu. E como viveu! Aqui, de craque virou ídolo. Herói, decisivo e multicampeão, se tornou colorado. Um dos nossos. E essa foi sua maior conquista. 😍 Obrigado, @dale10, por ser do Inter. Nunca te esqueceremos! 🇦🇹❤️ pic.twitter.com/VAM8wbjgd8 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 17, 2022

Bolsonaro na Vila Belmiro

Na manhã do domingo, o Santos venceu o Coritiba por 2 a 1. Fora de campo, a notícia foi a visita de Jair Bolsonaro, que compareceu à Vila Belmiro para acompanhar a partida ao lado de Andrés Rueda e demais dirigentes do Peixe. O Presidente da República foi recebido entre vaias e apoio, além da manifestação da torcida organizada durante a semana.

NA REDE! Os gols do Peixão na vitória contra o Coritiba! ⚽ pic.twitter.com/0pSJRu3l9U — Santos FC (@SantosFC) April 17, 2022

Portuguesa campeã

A noite de domingo no futebol nacional terminou com o título da Portuguesa. Uma semana depois de conquistar o acesso para a elite do Campeonato Paulista, a Lusa venceu o São Bento por 2 a 0 na decisão da Série A2 e conquistou o título estadual.

CAMPEÕOOOOESSSS!!!! 🏆❤️💚 Somos os campeões do Campeonato Paulista A2 desse ano! Depois de garantir o acesso nas semifinais, conquistamos agora, pela terceira vez na nossa história, o título do Paulistão A2! Nada disso seria possível sem o apoio de vocês! ❤️💚#SomosLusa pic.twitter.com/EbPzW2CQVs — Portuguesa (😷) (@Lusa_Oficial) April 17, 2022

Brasileiros brilham na Europa

No futebol internacional, craques brasileiros estiveram entre os destaques. Na França, Neymar balançou as redes pelo quarto jogo consecutivo e foi determinante para a vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha. Já na Espanha, Vinicius Júnior teve boa atuação, mas quem brilhou mesmo foi Rodrygo, que deu show com gol e assistência e foi decisivo na virada do Real Madrid sobre o Sevilla, por 3 a 2.

Se escribe 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂, se pronuncia 𝑹𝑬𝑨𝑳 𝑴𝑨𝑫𝑹𝑰𝑫. pic.twitter.com/cwvaesNW2M — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 17, 2022