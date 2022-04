Brasileirão e campeões na Europa: o resumo do final de semana

O final de semana do futebol teve como destaque mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, que tem o Santos como o novo líder. No sábado, o Palmeiras bateu o Corinthians e conquistou a sua primeira vitória na competição, enquanto o Timão sofreu a primeira derrota. Já no futebol internacional, as principais ligas se encaminham para a reta final, e já teve equipes levantando a taça na França e na Alemanha. Confira, a seguir, um resumo do fim de semana.

Campeonato Brasileiro tem novo líder

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro teve início no sábado e será encerrada nesta segunda-feira, com o confronto entre Avaí x Goiás, às 20h. O destaque da rodada fica com o Santos, que venceu o América-MG por 3 a 0 e assumiu a liderança da competição com 7 pontos. O Corinthians, que liderava até a rodada passada, foi atropelado pelo Palmeiras e perdeu por 3 a 0 em duelo disputado na Arena Barueri. O Atlético-MG, que também tinha 100% de aproveitamento, ficou apenas no empate em 2 a 2 com o Coritiba. Em outro duelo da rodada, o Athletico-PR superou o Flamengo por 1 a 0 na Arena da Baixada.

⚽️ Bora de gols? Primeiro os de ontem… Aperta o play, aumenta o som e se liga! 📹 @canalpremiere pic.twitter.com/vwj5SV4GeV — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) April 24, 2022

Decacampeão, Bayern de Munique faz história

Na Europa, o Bayern de Munique confirmou o favoritismo e foi campeão do Campeonato Alemão ainda no sábado. A equipe venceu o vice-líder Borussia Dortmund por 3 a 1 e conquistou o título com três rodadas de antecedência. A conquista desta temporada foi a 10ª seguida dos Bávaros. Antes deles, nenhuma equipe das principais ligas da Europa havia atingido tal marca.

Paris Saint-Germain é campeão francês sob críticas

Já na França, o Paris Saint-Germain também ergueu a taça e foi campeão do Campeonato Francês. Contudo, não contou com a mesma festa que os alemães. Primeiro porque o título veio com o empate em 1 a 1 com o modesto Lens. Além disso, boa parte da torcida deixou o estádio antes mesmo do apito final e decidiu fazer a festa do lado de fora do estádio. A equipe ainda foi vaiada, mesmo com a conquista.

🔟 Títulos 𝟏𝟗𝟖𝟔 – 𝟏𝟗𝟗𝟒 – 𝟐𝟎𝟏𝟑 – 𝟐𝟎𝟏𝟒 – 𝟐𝟎𝟏𝟓 – 𝟐𝟎𝟏𝟔 – 𝟐𝟎𝟏𝟖 – 𝟐𝟎𝟏𝟗 – 𝟐𝟎𝟐𝟎 – 𝟐𝟎𝟐𝟐 🔴 #𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔵 pic.twitter.com/LIS5idFrf5 — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) April 23, 2022

City e Liverpool em disputa acirrada no Campeonato Inglês

No Campeonato Inglês, Manchester City e Liverpool seguem a todo vapor na disputa do título. As duas equipes venceram os seus jogos e seguem a apenas um ponto de distância uma da outra. No sábado, o líder City contou com oshow de Gabriel Jesus, que marcou quatro gols e ainda deu uma assistência na goleada por 5 a 1 sobre o Watford. Já o Liverpool entrou em campo no domingo, em clássico contra o Everton, e venceu por 2 a 0.

Os melhores momentos do show de Gabriel Jesus contra o Watford! 🌟 🔷 #MCFCPortugues | https://t.co/JIQNttxQCn pic.twitter.com/9Qq3rIZTww — Manchester City (@ManCityPT) April 23, 2022

Seleção italiana e Lewandowski no Prêmio Laureus

No último domingo aconteceu o Prêmio Laureus, considerado o “Oscar do esporte” em que foram premiadas as personalidades esportivas de 2021. Do futebol, a seleção da Itália competiu com times de diversas modalidades e foi eleita a “equipe do ano” pelo título da Eurocopa. O outro único futebolista da noite que acabou premiado foi o polonês Robert Lewandowski na categoria “Realização Excepcional”.

🏆 The 2022 Laureus World Team of the Year is @Azzurri Led by Roberto Mancini, Italy celebrated a brilliant victory in the European Championships, defeating England on penalties and extending their unbeaten run at the time to 34 matches 🇮🇹 #Laureus22 pic.twitter.com/Nt1kS9VHmS — Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022