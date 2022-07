Brasileirão com novo líder, amistosos e mercado: o resumo do fim de semana

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. É verdade que a 17ª rodada acaba só nesta segunda-feira e o Palmeiras pode retomar a ponta da tabela, mas o Atlético-MG fez sua parte fora de casa e jogou pressão para cima do Verdão. Durante o fim de semana, muitos times europeus entraram em campo para os amistosos de pré-temporada. Além disso, as equipes seguem se movimentando no mercado e Lewandowski está de casa nova. Confira um resumo de como foi o final de semana:

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Brasileirão com novo líder

A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro teve início no sábado, 16, com Athletico-PR e Internacional valendo a liderança provisória da competição. Ainda assim, as equipes tropeçaram e ficaram no 0 a 0 na Arena da Baixada. Mais tarde, em Brasília, o Flamengo venceu o Coritiba por 2 a 0 e sem grandes dificuldades para se manter colado no G-6. Ainda no sábado, o Corinthians também tinha a chance de se isolar na liderança e jogar pressão para o rival Palmeiras. Contudo, em noite de golaços, foi derrotado pelo Ceará por 3 a 1 no Castelão.

No domingo, 17, o Fluminense visitou o São Paulo no Morumbi para tentar se fixar no G-4. Em partida movimentada, as duas equipes tricolores ficaram no empate por 2 a 2. Mais tarde, fechando o domingo, foi a vez do Galo entrar em campo e a equipe mineira fez sua parte – sem tropeçar, o Atlético-MG venceu o Botafogo por 1 a 0 e assumiu a liderança da competição de maneira provisória, com 31 pontos (o Palmeiras, com 30, entra em campo nesta segunda, 18, diante do Cuiabá, podendo recuperar a ponta da tabela).

E tem uma novidade lá em cima, hein… pic.twitter.com/CFiXksQEAw — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) July 18, 2022

Pré-temporada e Jesus artilheiro

Os clubes europeus seguem se preparando para a nova temporada e o fim de semana registrou diversos amistosos ao redor do mundo. No sábado, Richarlison foi titular no empate do Tottenham contra o Sevilla por 1 a 1 – o brasileiro ficou em campo durante o primeiro tempo apenas. Mais tarde, foi a vez do ex-Fluminense Luíz Henrique estrear pelo Real Betis, que empatou por 0 a 0 com o Grödig. Já no final do dia, Gabriel Jesus foi titular pela primeira vez no Arsenal e balançou a rede na vitória por 2 a 0 contra o Everton. O Chelsea também entrou em campo e venceu o América do México por 2 a 1, com Thiago Silva, Kenedy e Jorginho em campo. No domingo, o Aston Villa venceu o encontro diante do Leeds por 1 a 0 – destaque para Philippe Coutinho que desperdiçou cobrança de pênalti.

Victory in Baltimore! ✊ 🔴 2-0 🔵 (FT) pic.twitter.com/oiYm2LcpaA Continua após a publicidade — Arsenal (@Arsenal) July 17, 2022

Má fase de atacante argentino

Falando em pênalti desperdiçado, Dario Benedetto voltou a aprontar com a camisa do Boca Juniors. Depois de perder duas cobranças contar o Corinthians e ser um dos principais responsáveis pela eliminação da equipe argentina na Libertadores, o atacante errou a terceira penalidade máxima seguida com os Xeneizes – neste sábado, 16, Benedetto carimbou o travessão na vitória por 1 a 0 diante do Talleres, pelo campeonato local.

Depois de perder dois pênaltis contra o Corinthians, Benedetto teve nova oportunidade na marca da cal. Ele correu, bateu…pic.twitter.com/teGS6HcD0e — Sem Firulas (@sem_firulas) July 16, 2022

Mercado movimentado na Europa

A grande novidade do final de semana fez escala em Munique e parou na Catalunha – Bayern e Barcelona confirmaram a negociação envolvendo Lewandowski e o atacante polonês é o mais novo reforço da azulgrana. Na Inglaterra, o Chelsea foi atrás de reposição após perder a dupla de zaga Rüdiger e Christensen – dessa forma, Koulibaly deixou o Napoli após nove temporadas para se juntar aos Blues de Londres. Já no Brasil, Balbuena segue flertando com o Corinthians e pode acertar o seu retorno nesta semana. Ao mesmo tempo, o Timão tenta caminhar em negociações com o argentino Fausto Vera e também o colombiano Kevin Velasco. No Rio, o Flamengo sonha com o meia Oscar, hoje no futebol chinês.