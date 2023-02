Brasil e Venezuela se enfrentam nesta sexta-feira, 3, às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano sub-20. O jogo acontece no estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, na Colômbia, com transmissão exclusiva do canal fechado SporTV.

A seleção chega para a partida embalada pela boa estreia na fase mais aguda do torneio: vitória por 3 a 1 diante do Equador, com atuações decisivas do atacante Vitor Roque e do volante Andrey.

Além da dupla, também se destacam outros nomes como o zagueiro Robert Renan e o goleiro Mycael, bastante elogiado por defesas importantes contra os equatorianos.

Na primeira fase, o time passou na primeira colocação do Grupo A, com dez pontos. Foram três vitórias e um empate, além nove gols marcados e três sofridos. A Venezuela, por sua vez, só empatou por 1 a 1 diante do Paraguai.

Após os três primeiros dos dois grupos avançarem, os quatro primeiros do hexagonal se classificam para a Copa do Mundo sub-20, que será disputada em maio e junho deste ano, na Indonésia.

Os três primeiros colocados ainda se qualificam para o Pan-Americano, marcado para outubro e novembro, no Chile.