Brasil x Tunísia: onde assistir e tudo sobre a Copa do Mundo sub-20

A seleção brasileira enfrenta a Tunísia, às 14h30 (de Brasília), nesta quarta-feira, 31, pelo jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Mundo sub-20. A partida no estádio Diego Armando Maradona terá transmissão ao vivo do canal fechado Sportv, no canal CazéTv e no streaming Fifa+.

O vencedor do duelo avança de fase e irá enfrentar ou Uzbequistão ou Israel nas quartas de final. Pentacampeão da competição (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011), o Brasil busca o hexacampeonato depois de doze anos. A finalíssima ocorre dia 11 de junho.

O Brasil de Ramon Menezes chega para o confronto fortalecido. A equipe se recuperou do tropeço diante dos italianos na estreia e garantiu vaga nas oitavas em primeiro lugar no grupo D, com 6 pontos.

Depois de perder por 3 a 2 na 1ª rodada, a equipe atropelou a Rep. Dominicana por 6 a 0 e venceu a Nigéria no último sábado, 27, por 2 a 0. Camisa 9 do Santos e da seleção sub-20, Marcos Leonardo é o artilheiro do Brasil na competição com três gols.

Já a Tunísia terminou em terceiro lugar no grupo E atrás de Inglaterra e Uruguai. Foram duas derrotas e uma vitória na primeira fase.

Respectivamente garantiram vaga nas oitavas de final como líderes e vice-líderes de seus grupos: Argentina, Uzbequistão, Estados Unidos, Equador, Colômbia, Israel, Brasil, Itália, Inglaterra, Uruguai, Gâmbia e Coreia do Sul. Eslováquia, Tunísia, Nova Zelândia e Nigéria. foram as melhores terceiras colocadas e também integram.

Entre as partidas que já rolaram pelas oitavas, os Estados Unidos foram a primeira equipe a garantir presença nas quartas de final. Os americanos venceram a Nova Zelândia por 4 a 0 nesta terça-feira e se classificaram pela 4ª vez consecutiva às quartas de final do torneio.

Confira a programação das oitavas de final:

Quarta-feira, 31

14h30

Brasil x Tunísia – Sportv, CazéTv e Fifa+

Colômbia x Eslováquia – Fifa +

18h

Inglaterra x Itália – Sportv 2 e Fifa+

Argentina x Nigéria – Fifa+

Quinta, 1ª

14h30

Gâmbia x Uruguai – Fifa+

18h

Equador x Coreia do Sul- Fifa+