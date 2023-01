Brasil x Peru: onde assistir à estreia da seleção sub-20 no Sul-Americano

O Brasil estreia no Sul-Americano sub-20 nesta quinta-feira, 19, às 19h (de Brasília), diante do Peru. O jogo acontece no estádio Pascual Guerreiro, em Cali, na Colômbia, e terá transmissão do canal fechado SporTV.

O time do técnico Ramon Menezes sofreu com vários clubes que não liberaram atletas convocados. Com isso, nove jogadores tiveram que ser trocados na lista final, entre eles nomes de peso como os atacantes Endrick, do Palmeiras, já negociado com o Real Madrid, e Marcos Leonardo, do Santos.

Entre os que conseguiram a liberação para jogar o torneio sub-20, os principais destaques são o volante Andrey Santos, recentemente vendido pelo Vasco ao Chelsea, e os atacantes Savinho, do PSV, e Vitor Roque, do Athletico Paranaense.

Confira os 23 convocados para o Sul-Americano sub-20:

Goleiros: Kaíque (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR);

Laterais: Arthur (América -MG), André (Bahia), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Patryck (São Paulo);

Zagueiros: Douglas Mendes (Red Bull Bragantino), Robert Renan (Zenit-RUS), Weverton (Cruzeiro) e Michel (Palmeiras);

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea-ING), Marlon Gomes (Vasco), Ronald (Grêmio), Alexsander (Fluminense) e Guilherme Biro (Corinthians);

Atacantes: Stênio (Cruzeiro), Pedrinho (Corinthians), Giovane (Corinthians), Renan Viana (Athletico-PR), Luiz Guilherme (Palmeiras), Savinho (PSV-HOL) e Vitor Roque (Athletico-PR).