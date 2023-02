Brasil x Paraguai: onde assistir ao Sul-Americano sub-20 nesta segunda

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 19h30 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. A bola rola no estádio El Campín, em Bogotá, Colômbia, com transmissão exclusiva na televisão fechada pelo canal SporTV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Invicto no torneio e com 100% de aproveitamento no hexagonal final, a seleção brasileira quer manter o embalo para se manter na liderança isolada do torneio. Para isso, a escrete comandada por Ramon Menezes conta com o artilheiro Vitor Roque e as atuações decisivas de Andrey.

Este será o segundo encontro entre Brasil e Paraguai no torneio. Na última rodada da fase de grupos, já classificada, a seleção brasileira entrou em campo com uma equipe alternativa e precisou correr atrás do prejuízo após sair atrás no marcador. A Albirroja largou na frente com Kevin Pereira, mas Stênio empatou e Ronald virou a partida.

O Brasil avançou na primeira fase da competição de maneira tranquila. Líder do grupo A, foram 10 pontos somados em quatro jogos, enquanto o Paraguai classificou na terceira posição, com sete pontos conquistados.

No hexagonal final, a seleção brasileira é líder com duas vitórias e os paraguaios, em quarto lugar, ainda não venceram – um empate e uma derrota.

Os quatro primeiros colocados do hexagonal se classificam para a Copa do Mundo sub-20, que será disputada em maio e junho deste ano, na Indonésia. Os três primeiros também confirmam presença no Pan-Americano, marcado para outubro e novembro, no Chile.