Brasil x Equador: onde assistir ao Sul-Americano sub-20 nesta terça-feira

Brasil e Equador se enfrentam nesta terça-feira, 31, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano sub-20. O jogo acontece no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, com transmissão exclusiva do canal fechado SporTV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A seleção chega para a partida embalada pela melhor campanha do Grupo A da competição. Foram três vitórias e um empate, totalizando dez pontos somados, além nove gols marcados e três sofridos.

A equipe dirigida por Ramon Menezes finalizou a primeira fase do torneio vencendo o Paraguai por 2 a 1 na última sexta-feira, 27, em Cali. Os paraguaios dividiam a liderança com os brasileiros até ali.

O Equador, por sua vez, fez somente a terceira melhor campanha do Grupo B, com cinco pontos, atrás da Venezuela e do Uruguai, com seis e dez pontos, respectivamente.

Após os três primeiros dos dois grupos avançarem, os quatro primeiros do hexagonal se classificam para a Copa do Mundo sub-20, que será disputada em maio e junho deste ano, na Indonésia.

Além de Brasil, Equador e Uruguai, também se classificaram: Colômbia, Paraguai e Venezuela. Os três primeiros colocados se qualificam para o Pan-Americano, marcado para outubro e novembro, no Chile.