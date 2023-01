Brasil x Colômbia: onde assistir ao Sul-Americano sub-20

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Sul-Americano sub-20. O jogo acontece no estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, com transmissão exclusiva do canal fechado SporTV.

Depois de vencer o Peru por 3 a 0 na estreia, folgar na segunda rodada e bater a Argentina por 3 a 1, na última segunda-feira, 23, o país já está classificado para o hexagonal final.

Com ainda dois jogos a fazer, o time treinado por Ramon Menezes conta com os destaques do volante Andrey Santos, o meio-campista Marlon Gomes e o atacante Vitor Roque, autor de três gols no torneio.

País-sede do torneio, a Colômbia volta a campo após não jogar a terceira rodada. Depois de empatar na estreia contra o Paraguai por 1 a 1 e vencer o Peru por 2 a 1, uma vitória garante a classificação dos donos da casa para a fase final.

Após os três primeiros dos dois grupos avançarem, a fase final do torneio é um hexagonal, em que os quatro primeiros se classificam para a Copa do Mundo sub-20, a ser disputada em maio e junho deste ano, na Indonésia. Os três primeiros se qualificam para o futebol no Pan-americano, marcado para outubro e novembro, no Chile.