Brasil x Colômbia, Flamengo x Bahia e mais: como assistir aos jogos do dia

Confrontos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 dão início à data Fifa de novembro nesta quinta-feira, 11. A seleção brasileira pode carimbar de maneira antecipada o passaporte para o Catar caso vença a Colômbia, em jogo válido pela 13ª rodada, na Neo Quimica Arena, em São Paulo. No Velho Continente, as tradicionais seleções de Espanha e Portugal precisam de pontos para tomar a liderança e conquistar a vaga direta para o Mundial. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Bahia para seguir vivo na briga – ainda que distante – pelo título.

Brigando por vaga, a Colômbia vem ao Brasil para reencontrar o time que empatou em 0 a 0, atuando em casa. A bola está programada para rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Quimica Arena. Com dezesseis pontos conquistados, o time do técnico Reinaldo Rueda ocupa a quarta colocação, com 16 pontos conquistados. A seleção, com 10 vitórias e um empate em 11 jogos tem o melhor ataque (26) e a melhor defesa (4) da disputa. A partida será transmitida pela SporTV e, no canal aberto, Globo.

Mais cedo, às 16h45, Grécia x Espanha e Irlanda x Portugal jogam pelas Eliminatórias da Uefa. Na segunda colocação dos respectivos grupos, as seleções da península ibérica precisam de vitória para assumirem a ponta e ficarem mais próximas do Mundial, com transmissão dos canais TNT e Space. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo joga em casa contra o Bahia, às 19h, com exclusividade do Premiere.

Confira os jogos desta quinta-feira, 11:

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Flamengo x Bahia – 19h

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

Sampaio Corrêa x Vila Nova – 19h

Ponte Preta x Botafogo – 19h

ELIMINATÓRIAS DA AMÉRICA DO SUL

Equador x Venezuela – 18h

Paraguai x Chile – 19h

Brasil x Colômbia – 21h30

Peru x Bolívia – 23h

ELIMINATÓRIAS DA EUROPA

Azerbaijão x Luxemburgo – 14h

Geórgia x Suécia – 14h

Rússia x Chipre – 14h

Armênia x Macedônia do Norte – 14h

Irlanda x Portugal – 16h45

Grécia x Espanha – 16h45

Malta x Croácia – 16h45

Eslováquia x Eslovénia – 16h45

Alemanha x Liechtenstein – 16h45

Romênia x Islândia – 16h45