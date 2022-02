Brasil x Argentina suspenso terá que ser jogado de novo, diz Fifa

Em decisão publicada nesta segunda-feira, 14, a Fifa decidiu que o jogo entre Brasil e Argentina que foi abandonado em 5 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa, após fiscais da Anvisa invadirem o campo da Neo Química Arena em São Paulo, terá que ser disputado de novo. A data e o local da nova partida ainda serão decididos pela entidade que comanda o futebol mundial.

A Fifa ainda multou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Associação do Futebol Argentino (AFA) pelos incidentes ocorridos antes e durante a partida, que culminaram na invasão da Anvisa para retirar quatro jogadores argentinos que teriam entrado no país de forma irregular. A CBF recebeu uma multa total de 550 mil francos suíços, pouco mais de 3 milhões de reais, enquanto a AFA terá que pagar 250 mil francos suíços, ou 1,4 milhão de reais.

“Depois de uma investigação detalhada dos vários elementos factuais (…) o Comitê Disciplinar da Fifa decidiu que o jogo deve ser disputado de novo, em uma data e local que ainda serão decididos pela Fifa”, diz o comunicado da federação.

“Além disso, o Comitê concluiu que o abandono da partida decorreu de várias falhas das partes envolvidas a respeito de suas respectivas responsabilidades e obrigações”, continua a decisão. A multa da CBF foi mais alta do que a da federação argentina porque a Fifa considerou que, como mandante, o Brasil tinha mais responsabilidades em relação à ordem e à segurança do jogo.

Por fim, os quatro jogadores argentinos foram suspensos por dois jogos por descumprirem o protocolo da Fifa para a Covid-19 em partidas internacionais: o goleiro Emiliano Martínez e o meia Emiliano Buendía, do Aston Villa, o zagueiro Cristian Romero, do Tottenham, e o meia Giovani Lo Celso, que na ocasião também jogava no Tottenham, e hoje defende o Villarreal, da Espanha.

Esses quatro atletas que atuavam no futebol inglês foram a causa de toda a confusão que resultou no cancelamento da partida. A Anvisa acusou o quarteto de mentir no relatório exigido pela autoridade sanitária para a entrada no país durante a pandemia. Na ocasião, viajantes estrangeiros que tivessem passado pelo Reino Unido nos 14 dias anteriores não podiam entrar no Brasil sem cumprir quarentena.

Representantes da Anvisa afirmaram que tentaram alertar sobre a situação irregular dos quatro jogadores diversas vezes antes do jogo, mas que não obtiveram resposta conclusiva da CBF e de autoridades do governo. A invasão aconteceu ainda nos primeiros minutos de bola rolando. Jogadores ainda tentaram conversar com os agentes sanitários para que o jogo continuasse, mas logo os argentinos saíram de campo, e a partida foi cancelada.

Com três jogos ainda por fazer, contando a partida suspensa entre eles, Brasil e Argentina já estão classificados à Copa do Mundo de 2022 e lideram com tranquilidade as Eliminatórias. A seleção de Tite é a primeira colocada, com 39 pontos, enquanto Lionel Messi e companhia somam 35 pontos. O terceiro colocado é o Equador, com 25.

