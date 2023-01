Brasil x Argentina: onde assistir ao clássico do Sul-Americano sub-20

Brasil e Argentina se enfrentam nesta segunda-feira, 23, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Sul-Americano sub-20. O jogo válido pela terceira rodada rodada da primeira fase acontece no estádio Pascual Guerreiro, em Cali, na Colômbia, com transmissão exclusiva do canal fechado SporTV.

A seleção brasileira volta a campo após vencer a estreia contra o Peru por 3 a 0 e folgar na segunda rodada. Enquanto isso, a argentina não entrou em campo na primeira rodada e perdeu na estreia por 2 a 1 para o Paraguai.

Os argentinos entram em campo com a possibilidade matemática de eliminação já nesta rodada, caso o Paraguai vença o Peru, em jogo que acontece às 19h desta segunda-feira, 23, e o time brasileiro saia vitorioso do clássico.

Depois de convencer na estreia, o treinador Ramon Menezes deve realizar apenas uma mudança na escalação: a troca dos zagueiro Weverton, lesionado, para a entrada de Douglas Mendes. Desse modo, o time deve ir a campo com: Mycael; Arthur, Douglas Mendes, Robert Renan e Patryck; Andrey Santos, Alexsander, Marlon Gomes e Guilherme Biro; Stênio e Vitor Roque.

Enquanto isso, a Argentina treinada por Javier Mascherano, vai ao jogo precisando vencer para não enfrentar situação no mínimo delicada no torneio.

O Brasil volta a jogar na próxima quarta-feira, 25, às 21h30, contra a Colômbia, seleção do país-sede. No mesmo dia, às 19h, a Argentina encara o Peru.