Brasil x Argentina: cancelamento e ‘clássico da Anvisa’ acirram rivalidade

“Tenho opinião, mas vou guardar…”. O técnico Tite, da seleção brasileira, resumiu com breves palavras, mas sem esconder a visível expressão de descontentamento aos questionamentos pelo cancelamento do amistoso com a Argentina, que seria disputado em 11 de junho, na Austrália, anunciado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) minutos antes da convocação para as partidas diante da Coreia do Sul e Japão, marcados para 2 e 6 de junho, em Seul e Tóquio, respectivamente. O tema foi assunto sensível na coletiva e acirra, ainda mais, a rivalidade entre os países.

“Não é o fato de jogar contra a Argentina, ou não. É todo um planejamento. Temos que planejar antes, tem a logística de viagem. Isso não é de uma hora para outra. É prejudicial esse jogo ser cancelado. Em relação ao jogo de setembro, estamos ainda discutindo internamente e juntamente com a presidência. Tivemos a resolução da Fifa”, explicou o coordenador da seleção Juninho Paulista.

O rival seria o terceiro adversário da série de três amistosos planejados para a Data Fifa. A CBF, agora, busca convencer uma seleção africana, em jogo que deve ser disputado na Europa.

Tite convoca seleção brasileira com estreia de Danilo, do Palmeiras

“No meu entender deveria ser no Brasil, no meu particular. O justo seria no Brasil. Não é? Vamos em qualquer que seja o lugar, vamos para medir forças. Inclusive serve de preparação para a Copa do Mundo”, acrescentou.

Tite já fez diversas críticas aos argentinos pelo episódio e se mostrou a favor da remarcação. “Precisa, é bom, é correto, é justo e deva ser. Independentemente do risco que se corra. Eu podia estar numa situação muito confortável e colocar ‘não, deixa assim, vamos protelar para a Copa’. Não, tem que que fazer o que é correto, tem que ter o enfrentamento contra a Argentina”, disse o técnico em entrevista ao SporTV no último dia 5 de abril.

Por fim, o goleiro Emiliano Martínez e o meia Emiliano Buendía, do Aston Villa, o zagueiro Cristian Romero, do Tottenham, e o meia Giovani Lo Celso, que na ocasião também jogava no Tottenham, e hoje defende o Villarreal, da Espanha, foram suspensos por dois jogos por descumprirem o protocolo da Fifa para a Covid-19 em partidas internacionais.

Ainda não foram expostos os motivos para o cancelamento, que segundo Juninho foi comunicado pela Pitch, empresa que organiza os amistosos das duas seleções, mas é notório que causou impactos diretos no planejamento e alavancou ainda mais a rivalidade entre as seleções, já potencializada nos últimos anos. Em abril, quando o amistoso foi anunciado pelos australianos, a federação argentina admitiu ter sido pega de surpresa.

Esquenta ainda mais o clima entre as seleções recentes desavenças como a polêmica discussão entre Tite e Messi, em 15 de novembro de 2019, durante partida amistosa em Riade, na Arábia Saudita. Os dois chegaram a trocar insultos em campo.

“Eu só reclamei porque era para ele tomar cartão e ele me mandou calar a boca, depois eu mandei ele calar a boca. E acabou. Não quero responder isso para não colocar situações”, explicou Tite na ocasião.

Meses antes, o treinador já havia subido o tom contra a declaração do craque argentino de que a Copa América estava arranjada para o Brasil vencer. “Um pouco mais de cuidado e respeito”, rebateu.

No último ano, a seleção argentina fez história ao conquistar em pleno Maracanã, diante do próprio Brasil, a 47ª edição da Copa América encerrando um jejum de 28 anos sem conquistas e, de quebra, igualando o Uruguai como maior campeão do torneio, com 15 títulos.

Em novembro, o empate sem gols entre Brasil e Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias, ficou marcado pelo polêmico lance entre o zagueiro Nicolás Otamendi e o atacante Raphinha. O defensor argentino acertou uma cotovelada no rosto do jogador brasileiro, que passou a sangrar imediatamente após o golpe. A análise do VAR entendeu apenas como um “golpe de intensidade média”, passível de cartão amarelo.

Tite não escondeu sua revolta com a arbitragem. O treinador gaúcho tratou como “inconcebível” o fato de o VAR não ter recomendado a expulsão do jogador argentino. “É impossível, vou repetir: é impossível não ver a cotovelada do Otamendi no Raphinha. Não estou falando de resultado de jogo, mas quem quer ter isenção na análise, ela é muito clara”, esbravejou Tite. O treinador da seleção brasileira evitou relacionar o resultado ao lance, ocorrido ainda no primeiro tempo. “Isso ia determinar o resultado? Não sei. Foi um grande jogo, com qualidade técnica, tradição… Mas tem um componente que tem de ser igual para os dois.”

Vale lembrar que Brasil e Argentina não se enfrentam em Copas do Mundo desde 1990, ano da fatídica eliminação com assistência de Diego Armando Maradona e gol de Caniggia. Antes, venceu o rival por 2 a 1 em 1974, empatou sem gols em 1978 e voltou a vencer novamente em 1982 por 3 a 1, no histórico time comandado por Telê Santana.