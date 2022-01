Brasil venceu 8 vezes o prêmio da Fifa; relembre todos os ganhadores

O Fifa The Best 2021, prêmio dado pela Fifa ao melhor jogador da temporada, será entregue em uma cerimônia nesta segunda-feira, 17, a partir das 15h (de Brasília), em Zurique, na Suíça, com Lionel Messi, Robert Lewandowski e Mohamed Salah concorrendo ao prêmio principal. O Brasil não tem nenhum representante entre os finalistas de qualquer categoria deste ano e não vence o prêmio de melhor do mundo desde 2007. Ainda assim, o país segue no topo da premiação por países, com oito troféus divididos entre cinco atletas: Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká.

PLACAR acompanhará o Fifa The Best 2021, minuto a minuto, a partir das 13h30. A transmissão ao vivo, com imagens, será feita no canal da Fifa no Youtube e também no canal a cabo SporTV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Criado em 1991, o prêmio da Fifa já teve três nomenclaturas diferentes. Da inauguração até 2009, foi chamado de Jogador do Ano. Entre 2010 e 2015, se uniu ao Bola de Ouro, organizado desde 1956 pela revista France Football, e ganhou o nome de Fifa Ballon D’Or. A partir de 2016, passou a ser chamado de Fifa The Best.

O primeiro representante brasileiro a erguer o troféu da Fifa foi Romário, em 1994. Em 1997, o país viveu um grande momento com a dobradinha de Ronaldo, o melhor do mundo, e Roberto Carlos, o segundo, com Pelé entregando o troféu. Lionel Messi é o maior vencedor, com seis troféus, e pode chegar ao hepta nesta tarde. Ainda assim, a Argentina terá um troféu a menos que o Brasil, pois apenas o craque do PSG conquistou a honraria pelo país vizinho. Portugal, com cinco de Cristiano Ronaldo e um de Luís Figo, tem seis.

Todos os vencedores dos prêmio da Fifa:

1991 – Lothar Matthäus (Alemanha)

1992 – Marco Van Basten (Alemanha)

1993 – Roberto Baggio (Itália)

1994 – Romário (Brasil)

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Ronaldo (Brasil)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Zinedine Zidane (França)

2001 – Luís Figo (Portugal)

2002 – Ronaldo (Brasil)

2003 – Zinedine Zidane (França)

2004 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006- Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Robert Lewandowski (Polônia)

(Somando Jogador do Ano da Fifa, Fifa Ballon D’or e Fifa The Best)