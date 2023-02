Brasil tropeça e terá que vencer Uruguai para conquistar título sub-20

O Brasil empatou em 0 a 0 com a Colômbia pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20, na última quinta-feira, 9. O jogo disputado com o estádio lotado de torcedores do país-sede, na altitude de Bogotá, foi um teste de fogo para o time. O resultado obriga a seleção a vencer a última rodada do torneio, contra o Uruguai, para conquistar o título.

Com o Brasil já classificado para o Mundial da categoria e para o futebol no Pan-Americano, que acontecem ainda este ano, o título é o objetivo que falta no Sul-Americano. Na segunda posição com 10 pontos, a seleção enfrenta o Uruguai, que tem 12, para fechar a campanha, no próximo domingo, 12. Uma vitória garante o título, que não é conquistado desde 2011, enquanto qualquer outro resultado é vantajoso para a Celeste, que tem 100% de aproveitamento na fase final.

Em oito partidas pelo Sul-Americano, o Brasil venceu seis e empatou duas (ambas contra a Colômbia). O artilheiro do time na competição é o atacante Vitor Roque, autor de seis gols, seguido pelo volante e capitão Andrey, que balançou a rede cinco vezes.