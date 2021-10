Brasil sobe em ranking da Fifa; veja como ficou após Euro e Copa América

A Fifa divulgou na manhã desta quinta-feira, 12, a atualização do ranking de seleções após a conclusão da Copa América, vencida pela Argentina, e da Eurocopa, pela Itália. Então terceiro colocado, o Brasil ocupa agora a segunda colocação, com 1.798 pontos, a frente dos franceses, com 1.762. A Bélgica ainda lidera com 1.822 pontos.

Mesmo com o vice-campeonato para os argentinos, no Maracanã, pesou a favor dos brasileiros a eliminação precoce dos franceses na Euro, ainda nas oitavas de final, para a Suíça. A decisão ocorreu nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação.

A Inglaterra, vice da Euro, permaneceu na quarta colocação, mas agora bem mais próxima da França, com 1.753 pontos contra 1.762 dos rivais. O quinto lugar passou a ser ocupado pela Itália, que figurava antes na décima colocação. A Argentina, que estava em sétimo, subiu pra o sexto lugar com o título, com 1.714 pontos.

A queda mais sensível foi de Portugal, então quinto colocado, que passou para a oitava posição, com 1.662 pontos, podendo ser ultrapassado em breve pelo México. As seleções da Dinamarca, semifinalista da Euro, e do Uruguai, que chegou até as quartas da Copa América, deixaram de figurar o grupo dos dez melhores. A próxima versão da entidade será divulgada em 16 setembro.

Veja o ranking dos dez melhores da Fifa:

1. Bélgica – 1.822 pontos

2. Brasil – 1.798 pontos

3. França – 1.762 pontos

4. Inglaterra – 1.753 pontos

5. Itália – 1.745 pontos

6. Argentina – 1.714 pontos

7. Espanha – 1.680 pontos

8. Portugal – 1.662 pontos

9. México – 1.658 pontos

10. Estados Unidos – 1.648 pontos

