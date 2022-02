Brasil segue em segundo e Senegal faz história no ranking da Fifa

A menos de dez meses do início da Copa do Mundo de 2022, foi divulgado o primeiro ranking da Fifa do ano. Classificado antecipadamente para o Mundial e com domínio nas Eliminatórias Sul-americanas, o Brasil não conseguiu alcançar a Bélgica e segue na segunda posição. Mas o maior destaque vai para Senegal, campeão da Copa Africana de Nações, que chegou à 18ª colocação, a melhor de sua história.

Contando com uma geração badalada, a seleção senegalesa conquistou o torneio continental, ao derrotar o Egito, nos pênaltis. Com isso, o time de Sadio Mané, do Liverpool, Edouard Mendy, do Chelsea, e Idrissa Gueye, do PSG, chegou a uma posição histórica na tabela da entidade.

Lutando por vaga na Copa do Mundo (jogo decisivo será contra a mesma seleção egípcia), o time de Senegal segue à frente de equipes mais tradicionais, como Colômbia e Chile, além dos rivais continentais Marrocos, Egito e Nigéria. Com 1.587,78 pontos, os senegaleses estão atrás da Suécia por detalhe, tendo em vista que os europeus têm 1.588,26 pontos, na 17ª posição.

O Brasil, no entanto, perdeu a chance de assumir o topo do ranking, colocação que não ocupa desde agosto de 2017. Caso a seleção brasileira vencesse o Equador, no compromisso durante a última rodada de Eliminatórias, a seleção conseguiria a pontuação necessária para ultrapassar a Bélgica, algoz de Tite e companhia na Copa do Mundo de 2018.

