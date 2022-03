Brasil pode destronar Bélgica no topo do ranking da Fifa após quatro anos

A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira,29, às 20h30 (de Brasília) diante da Bolívia, em La Paz, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O que poderia ser apenas uma partida para cumprir tabela para o líder da classificação e já com vaga garantida no Mundial no Catar representa também uma boa oportunidade para o Brasil: a reassumir a liderança do Ranking Mundial da Fifa, o que não acontece desde outubro de 2018.

Para isso, a seleção precisa apenas de uma vitória em La Paz, já que a Bélgica, algoz do Brasil na última Copa do Mundo e atual líder, empatou em 2 a 2 o amistoso contra a Irlanda (49ª lugar) no último sábado, 26. Embora também jogue nesta terça-feira, contra o Burkina Faso (56ª lugar), a equipe belga não poderá sustentar o primeiro lugar em caso de vitória do Brasil.

O ranking da Fifa utiliza um sistema complexo para validar a pontuação da lista. Entre outros critérios, leva em consideração a importância do jogo (uma partida da data Fifa vale mais que um amistoso, por exemplo) e a colocação do adversário.

Na última edição divulgada em fevereiro deste ano, a Bélgica soma 1828.45 pontos, seguido pelo Brasil com 1823.42 pontos. Com a vitória do Brasil sobre o Chile (26ª lugar) na última quinta-feira, 24, a seleção precisa apenas de si para assumir o topo após quatro anos na mesma semana que acontece o sorteio que irá definir os confrontos para a Copa do Mundo do Catar no dia 1º de abril.

Na prática, a liderança do ranking da Fifa não muda a configuração do sorteio para a equipe de Tite. Isso porque já se sabe que Brasil e Bélgica serão cabeças-de-chave dos potes, assim como Catar (país sede), França, Argentina, Inglaterra e Espanha (equipes mais bem posicionadas no ranking). Portugal, caso elimine a Macedônia do Norte na repescagem europeia, também ocupará o pote 1.

