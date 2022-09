Brasil Futebol Expo: evento terá painéis com Vítor Pereira e Luís Castro

Começa no próximo domingo, 4, em São Paulo, o Brasil Futebol Expo, maior evento sobre futebol da América Latina, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dentre os mais de 200 palestrantes confirmados para debater sobre educação, negócios, experiências e inovação no futebol destacam-se os técnicos portugueses Vitor Pereira, do Corinthians, e Luís Castro, do Botafogo. A BFExpo acontece de 4 a 8 de setembro, no Pro Magno Centro de Eventos, no bairro da Casa Verde, na zona norte da capital paulista.

No primeiro dia, os visitantes poderão interagir com o influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, no Espaço Talks, a partir das 13h. Às 15h, o público poderá assistir a um treino da equipe de futsal do São Paulo Pela manhã, já acontecem os primeiros jogos com a Copa Futebol de Amputados e a Copa Avanti, a última disputada por sócio-torcedores do Palmeiras.

A partir de segunda-feira, 5, começam as principais palestras. Além de Vitor Pereira e Luís Castro, estão confirmados os técnicos Lisca (Santos), Vagner Mancini (América-MG), Vanderlei Luxemburgo e Oswaldo de Oliveira e os ex-jogadores Zé Roberto, Fernando Prass, Grafite, Edmilson, Aloisio Chulapa e Marcelinho Carioca.

Os presidentes Andres Rueda (Santos), Julio Casares (São Paulo), Marcelo Paz (Fortaleza) e Thiago Scuro (RB Bragantino), além do ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, também falrão ao público na BFExpo. A Brasil Futebol Expo também vai reunir atletas brasileiros de outros esportes, como os ginastas medalhistas olímpicos Arthur Zanetti e Rebeca Andrade.

O futebol feminino terá destaque com painéis reunindo mulheres dirigentes de grandes clubes, técnicas, ex-jogadoras e jornalistas. A BFExpo também vai discutir o combate ao preconceito no futebol com membros da Justiça Desportiva, representante de atletas, árbitros e da comunidade LGBTQIA+.

A área de entretenimento do BFExpo conta com simulador de VAR, arena gamer, campeonatos nas quadras de futsal, society e futevôlei, além da presenças de influenciadores famosos. A expectativa da organização é que mais 5 000 pessoa por dia passem pelo Centro de Eventos Pró Magno – cada uma deve doar 1 kg de alimento não perecível. As entradas para os cursos já estão esgotadas e a programação completa dos painéis pode ser conferida no site da Brasil Futebol Expo.

Serviço Brasil Futebol Expo 2022

Quando: 4 a 8 de setembro

Horário: a partir das 9h

Onde: Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo

Endereço: Avenida Professora Ida Kolb, 513, Casa Verde

