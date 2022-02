Bragantino provoca São Paulo após vitória heroica no Paulista: ‘Artrikas’

Não bastasse o novo tropeço do São Paulo no Campeonato Paulista – a equipe ainda não venceu nesta temporada -, torcedores ainda precisarão aguentar mais provocações nesta sexta-feira, 4. Depois da derrota por 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em duelo válido pela terceira rodada do estadual, o clube de Bragança Paulista utilizou as redes sociais para cutucar os rivais com o polêmico apelido Trikas, que provocou ira nos torcedores

“Se eu sou ele, mudo o nome para Artrikas”, publicou com uma foto do atacante Artur, autor de um dos gols e com retrospecto avassalador em jogos contra a equipe da capital: quatro vitórias, dois empates e somente uma derrota.

Se eu sou ele, mudo o nome para Artrikas 😅⚽💥 pic.twitter.com/gG2EwAeRsq — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 4, 2022

Depois de estar vencendo por 3 a 2, o São Paulo cedeu a virada por 4 a 3 e manteve o jejum na competição. Alisson, Igor Vinícius e Calleri fizeram os gols da equipe, enquanto Artur, Alerrandro, Hyoran e Gabriel Novaes – cria da base são-paulina – marcaram para os donos da casa.

Com o resultado, o São Paulo se manteve com apenas um ponto, na terceira posição do grupo B, atrás da Ferroviária, que tem cinco pontos, e do São Bernardo, com quatro. Já o Bragantino tem seis pontos e lidera o grupo D, à frente de Santos, Santo André e Ponte Preta, todos com quatro.

A polêmica do apelido Trikas surgiu no último dia 21 de janeiro e dividiu a torcida do São Paulo nas redes sociais, principalmente no Twitter. Impulsionado por influenciadores jovens e bastante utilizado partindo das categorias de base, o apelido em referência a Tricolor, ganhou um grande número de usuários, mas também gerou insatisfação de tradicionalistas, incluindo a principal organizada do clube, a Independente, que divulgou nota contra o uso, em tom de ameaça. Antes, o São Paulo havia embarcado na brincadeira ao anunciar a camisa 10 para Nikão.

Enquanto a edição do Big Brother Brasil 22 estava no ar, o Twitter estava praticamente dividido entre comentários sobre o programa da Globo e o termo “Trikas”, conforme o medidor de assuntos em alta, os “trending topics”. Naturalmente, as reações foram diversas, com comentários repudiando o uso e apoiadores utilizando, inclusive, de provocações para emplacar o apelido.

Incomodada com o apelido, a Torcida Organizada Independente, maior e mais tradicional do clube, divulgou uma nota, em tom de ameaça e intolerância, por meio de suas redes sociais. Na mesma linha agressiva, a torcida organizada Dragões da Real se manifestou, contra a brincadeira: “Vamos limpar quem falta com respeito à instituição. Cabe ao são-paulino raiz desmoralizar essa intervenção e combater essa pequena praga.”

