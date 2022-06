Borja e River Plate: acordo selado até 2025 e R$ 36 milhões investidos

“Miguel Borja já é jogador do River Plate“. Ao menos é o que assegura o jornal argentino Olé. A negociação envolvendo o atacante colombiano ex-Palmeiras e Grêmio, atualmente no Júnior de Barranquila-COL, foi sacramentada na terça-feira, 28, e deve ser oficializada nas próximas horas. Pelo jogador de 29 anos, os Millonarios pagarão 7 milhões de dólares (38,8 milhões de reais), sendo metade do montante para o clube brasileiro.

Apesar de causar estranheza a desavisados, Borja é visto pelos argentinos como a melhor opção para a função desde a venda de Julián Álvarez para o Manchester City . Ele passou a seguir o clube nas redes sociais.

Antes dele, Gallardo havia indicado o nome do argentino Miguel Merentiel, que pertencia ao Defensa y Justicia-ARG, e acabou acertando com o Palmeiras por 1,5 milhão de dólares (7,4 milhões de reais).

O colombiano, de fato, acumula bons números desde que chegou em definitivo a terra natal: são 16 gols marcados em 27 jogos – foi titular 26 vezes. Ele virou peça importante no time de Juan Cruz Real, que já admitia que a proposta animava o atacante.

Atualmente de férias nos Estados Unidos, Borja tinha pouca resistência do atual clube para um acerto. Restava somente o aval do Palmeiras, convencido pessoalmente pelo empresário Juan Pablo Pachón, que viajou para São Paulo para tratar com o clube brasileiro.

“São possibilidades. Acho que um dos dois vai acontecer claramente”, disse Gallardo ao ser questionado sobre os rumores de Borja e Luís Suárez na equipe em entrevista coletiva no último dia 26.

Com passagem pelo Palmeiras entre 2017 e 2019, Borja não conseguiu se firmar no futebol brasileiro. Foram 112 jogos pelo Verdão e 36 gols marcados, e outras 20 partidas e cinco tentos pelo Grêmio, onde disputou a reta final do Brasileirão ano passado.

Contestado no Brasil, mas adorado na Colômbia, o agora atacante do River espera viver novamente o ápice no vitorioso clube argentino.

