Bom para o Palmeiras: data para inscrições no Mundial de Clubes é ampliada

O prazo de inscrição de jogadores para o Mundial de Clubes da Fifa de 2022, inicialmente marcado para esta segunda-feira, 24, foi remarcado para dois dias antes do início de cada equipe na competição — dia 6 de fevereiro, portanto, no caso do Palmeiras. A medida é benéfica para o campeão da Libertadores, que ainda busca o seu tão desejado camisa 9.

O motivo dessa mudança de data, segundo a entidade, é a nova onda de casos de Covid-19, que tem aumentado o número de infecções no mundo inteiro, inclusive nos clubes de futebol, afetando a saúde dos jogadores e a dinâmica dos campeonatos.

Com essa nova data, o Palmeiras, que vinha correndo contra o tempo em busca de um centroavante, terá mais dias para contratar reforços. Até o momento, assinaram contrato com o Verdão, o goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Murilo, os meias, Jailson e Atuesta, e o atacante Rafael Navarro.

O primeiro confronto do Palmeiras no Mundial será contra o vencedor da partida entre Monterrey, do México e Al Ahly, do Egito, no dia 8 de fevereiro.