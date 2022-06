Bola de Ouro 2022: como estão os principais candidatos ao prêmio

A temporada europeia de 2021/2022 chegou ao fim deixando pistas claras sobre quem deve brilhar na cerimônia da Bola de Ouro 2022, marcada para 18 de outubro, em Paris. Este ano, a tradicional premiação da revista France Football adotará novos critérios, focando no período de agosto de 2021 a julho de 2022 e valorizando mais as atuações individuais. Os maiores vencedores, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, tiveram temporadas abaixo da crítica e estão fora da briga, assim como Neymar. As primeiras posições devem ficar com Karim Benzema, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne e Robert Lewandowski, não necessariamente nesta ordem.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Recém campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Benzema é o favorito para erguer a Bola de Ouro pela primeira vez. Salah, por sua vez, ficou com o vice da Champions e da Premier League pelo Liverpool, mas brilhou com muitos gols e assistências. Enquanto isso, Mbappé (PSG), De Bruyne (Manchester City) e Lewandowski (Bayern de Munique) conquistaram os títulos nacionais e mantiveram um ótimo nível.

Confira, abaixo, como foi a temporada dos candidatos à Bola de Ouro 2022:

Karim Benzema

A temporada mágica do atacante francês pode, enfim, lhe render conquista da Bola de Ouro. Campeão espanhol e europeu, foi o artilheiro da Liga dos Campeões, com 15 gols – destes, nove na fase de mata-mata- e um dos principais nomes do Real. Benzema fez 53 jogos, 49 gols e 16 assistências somando clube e seleção francesa na temporada.

Mohamed Salah

Entre os nomes, o craque egípcio chega como candidato forte em razão de um ano agitado. Recém campeão da Copa da Liga Inglesa, foi ainda o artilheiro da Premier League, com 23 gols. Apesar dos vice-campeonatos na Liga dos Campeões pelo Liverpool e na Copa Africana de Nações com a seleção egípcia (além da eliminação na repescagem para a Copa do Mundo) Salah somou 33 bolas na rede, 16 assistências em 65 partidas com Liverpool e seleção.

Continua após a publicidade

Kevin De Bruyne

Há sete temporadas no Manchester City, o elegante meia belga empilhou mais um título do Campeonato Inglês com a equipe inglesa e foi eleito o melhor jogador da competição. De Bruyne teve na temporada 20 gols e 16 assistências em 49 jogos, ótimos números para quem não é atacante.

Kylian Mbappé

Aos 23 anos e campeão francês na temporada, o craque camisa 7 também está na briga pela primeira Bola de Ouro da carreira. Mesmo com a frustração da queda nas oitavas da Champions, teve desempenho superior aos companheiros Messi e Neymar no ano: foram 39 gols marcados, 21 assistências em 46 jogos. Com a seleção, mais 9 gols em 6 partidas.

Robert Lewandowski

Nessa que pode sido a última temporada do polonês no Bayern de Munique, Lewandowski fez, mais uma vez, uma temporada pródiga em números: 56 gols em 53 jogos na temporada, por clube e seleção polonesa. O atual bicampeão do prêmio The Best da Fifa foi ainda campeão alemão pela oitava vez consecutiva.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!