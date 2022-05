Boca Juniors x Corinthians: onde assistir à Libertadores nesta terça

Boca Juniors e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 17, às 21h30 (de Brasília), em La Bombonera, em confronto decisivo pelo grupo E da Libertadores. O resultado da partida pela quinta rodada pode influenciar diretamente no futuro das equipes na competição. O jogo terá transmissão do canal aberto SBT, do canal fechado ESPN e do streaming Star+.

Depois de empatar por 2 a 2 com o Internacional no fim de semana, mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro, o Timão centraliza atenções novamente na competição sul-americana.

A partida diante dos gaúchos ficou marcada pela polêmica acusação de racismo envolvendo o lateral-direito português Rafael Ramos. O meio-campista Edenílson afirmou ter sido chamado de macaco pelo corintiano.

Líder do grupo com sete pontos, a equipe do técnico Vitor Pereira não poderá contar com o titular da posição, o também lateral-direito Fagner, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito sofrido no empate sem gols diante do Deportivo Cali, no último dia 4 de maio.

Além dele, João Pedro, substituto mais cotado, também está fora. Ramos, outra opção, não está inscrito e também não poderá ser utilizado no confronto. O time deve ser escalado com três zagueiros com a entrada de Mantuan ou Mosquito na ala direita.

O Boca é o segundo colocado, com seis pontos, e precisa vencer para não ficar em situação delicada na última rodada. O grupo ainda tem o Deportivo Cali, com cinco pontos, e o Always Ready, com quatro. As equipes se enfrentam nesta quinta, 19, na Colômbia.

A equipe argentina vem de classificação na Copa da Liga Argentina. No sábado, 14, os xeneizes superaram o Racing nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar. O resultado assegurou a equipe na final, contra o vencedor de Tigre e Argentinos Juniors.

Historicamente, foram quatro confronto entre os rivais na Bombonera, com três vitórias do Boca – pela Libertadores de 1991 e 2013, e na Mercosul de 2000 -, além de um empate – na decisão da Libertadores de 2012.

Confira a programação e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

19h15

Peñarol-URU x Cerro Porteño-PAR – ESPN 4 e Star+

Red Bull Bragantino x Estudiantes-ARG – ESPN e Star+

Caracas-VEN x The Strongest-BOL – Conmebol TV

21h30

Boca Juniors x Corinthians – SBT, ESPN e Star+

Flamengo x Universidad Católica-CHI – SBT e Conmebol TV

Sporting Cristal-PER x Talleres-ARG – ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

Internacional x Independiente Medellín-COL – Conmebol TV

Banfield-ARG x Universidad Católica-EQU – Conmebol TV

Ceará x General Cabellero-PAR – Conmebol TV

21h30

9 de Octubre-PAR x Guaireña-PAR – Conmebol TV

Atlético-GO x Deportes Antofagasta-CHI – Conmebol TV

Junior Barranquilla-COL x Oriente Petrolero-BOL – Conmebol TV

