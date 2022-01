Boca Juniors negocia com Benedetto e Romero para a Libertadores

Sem conquistar a Copa Libertadores 2022 desde 2007, o Boca Júniors pretende investir forte no mercado de transferências desta temporada visando principalmente o heptacampeonato da América. O ataque é a zona que mais preocupa o técnico Sebastian Bataglia e dois nomes conhecidos dos brasileiros estão na pauta: o argentino Darío Benedetto, carrasco do Palmeiras na edição de 2018, e o paraguaio Ángel Romero, com passagem de sucesso pelo Corinthians.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Segundo informações de diários argentinos, como o Olé, Benedetto, que pertence ao Olympique de Marselha e atualmente está emprestado ao Elche, da Espanha, já teria demonstrado interesse em retornar ao ex-clube, e a negociação contratual já estaria avançada.

Aos 31 anos Benedetto, tem empréstimo até o final da temporada com o clube espanhol. Ele foi comprado pelo Olympique após se destacar na Libertadores de 2018 atuando justamente pelo Boca Juniors. Depois de eliminar o Palmeiras na semifinal, o time ficou com o vicecampeonato ao ser derrotado pelo rival River Plate, em Madri.

Sem demonstrar o mesmo desempenho, o jogador não decolou no futebol europeu e acumula dois gols em 17 jogos pelo clube espanhol. Ainda assim, Benedetto interessava alguns clubes, incluindo o Corinthians, mas a tendência é que retorne mesmo à Bombonera,

A situação de Romero, 29 anos, também pode estar perto de um final feliz para a equipe xeneize. O acordo vem sendo costurado há várias semanas, mas foi adiado por causa de um detalhe contratual. Segundo o Olé, o Boca aumentou o valor de sua oferta e deve fechar o negócio em breve.

O atacante campeão brasileiro em 2015 e 2017 pelo Corinthians está sem clube desde agosto da temporada passada quando se desvinculou do San Lorenzo, da Argentina. Romero vem mantendo a forma física no centro de treinamentos da seleção paraguaia, em Assunção.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!