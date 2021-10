Boca Juniors e Barcelona jogarão amistoso em homenagem a Maradona

Barcelona e Boca Juniors disputarão amistoso no próximo dia 14 de dezembro, no Mrsool Park, em Riad, na Arábia Saudita. A partida foi marcada para homenagear Diego Maradona, que morreu aos 60 anos, em 25 de novembro de 2020, após parada cardiorrespiratória. O ídolo argentino atuou por ambas as equipes.

Campeão da Copa do Mundo de 1986 pela Argentina, Maradona é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Logo após a sua morte, o Napoli, equipe na qual atuou por sete anos, renomeou seu estádio de San Paolo para Diego Armando Maradona.

Jogador do Boca Juniors entre 1981 e 1982 e 1995 e 1997 e do Barcelona entre 1982 e 1984, o ex-jogador receberá homenagem em morte, com um amistoso que definirá uma taça com seu nome.

Boca Juniors e Barcelona se enfrentaram pela última vez em 2018, pelo Troféu Joan Gamper. A partida disputada no Camp Nou terminou 3 a 0 para a equipe catalã, com gols do argentino Messi e dos brasileiros Malcom e Rafinha Alcântara. Nenhum deles atua mais pela equipe azul e grená.

O confronto pela Copa Maradona será transmitido oficialmente pela Barça TV, como divulgado pela rede social do clube da Espanha.