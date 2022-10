Boca Jrs é campeão argentino com drama e ajuda do rival River Plate

O Boca Juniors foi campeão argentino neste domingo, 23, com uma última rodada dramática. A equipe xeneize tropeçou em La Bombonera e ficou no empate por 2 a 2 com o Independiente. Ao mesmo tempo, Gallardo se despediu do River Plate com vitória em cima do Racing, por 2 a 1, no El Cilindro. A combinação de resultados deixou o título do Campeonato com a equipe azul y oro.

Precisando de uma vitória simples para gritar campeão, o Boca saiu atrás no placar. Em cobrança de pênalti, Leandro Fernández marcou para o Independiente. De virada, Pol Fernández e Villa explodiram a Bombonera e deixaram a equipe xeneize com as mãos na taça, virando o jogo. Na reta final, Vallejo deixou tudo igual para o Rojo – causando apreensão e deixando o Boca Jrs nas mãos de seu maior rival.

Ao mesmo tempo, na despedida de Gallardo, o River Plate visitou o postulante ao título Racing. Embalado com a força da torcida, o time de Avellaneda abriu o placar, em cobrança de pênalti, com Rojas. A equipe millonaria não se incomodou de ajudar o rival e foi buscar o resultado, virando para 2 a 1 com Borja.

Já na reta final da partida, ainda antes do segundo gol do River, o Racing teve a chance passar o Boca na tabela. Em nova cobrança de pênalti, o zagueiro Galván parou no goleiro Armani e praticamente desperdiçou o título da Academia.

Este é o 35º título de Campeonato Argentino do Boca.

🏆 Viví todos los festejos y la premiación de @BocaJrsOficial, campeón del #TorneoBinance 2022 🙌🏽

¡Imperdible la alegría de los jugadores! 💪 pic.twitter.com/l2bcaORyop — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 23, 2022