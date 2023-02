Bloco de Carnaval marca aquecimento para aniversário de 70 anos de Zico

Zico, que completa 70 anos na próxima sexta-feira, 3 de março, foi o grande homenageado do bloco Fla Master, neste sábado, 25, de sol no Rio de Janeiro. Em clima de carnaval e muita festa, o bloco foi acompanhado por torcedores e foliões na orla da Praia da Barra da Tijuca.

O ídolo rubro-negro comandou a festa ao lado da família e de amigos. Muito sorridente, distribuiu autógrafos, posou para fotos e acenou do trio para os foliões – e torcedores do Flamengo – que acompanharam o cortejo na Praia da Barra.

“É muito gratificante poder receber a todos aqui porque isso é um legado que a gente deixa. Uma resposta de que valeu a pena todo o esforço e sacrifício”, disse Zico.

O ex-jogador do Flamengo ainda completou: “Eu tento dentro das minhas possibilidades fazer as pessoas felizes. É um simples ato que não me custa nada tirar uma foto, dar um autógrafo para quem me pede, também me faz feliz”.

O trio contou com apresentação ao vivo e começou a desfilar por volta do 12h do posto 5 da orla da Barra da Tijuca, na Avenida Lúcio Costa, até o posto 3. O trajeto durou cerca de duas horas. Depois, houve uma feijoada em um restaurante na Praia da Barra para amigos e familiares.

“Hoje demos essa homenagem lindíssima ao Zico, é um cara que merece muito. Meu grande amigo que joguei junto bastante tempo, fico até emocionado. Foi maravilhoso”, disse Adílio que é presidente do bloco Fla Master.

Além de Zico e Adílio, outros ex-jogadores e companheiros do ídolo rubro-negro também marcaram presença: como Júnior, Mozer, Nunes, entre outros. O ex-presidente do clube, Bandeira de Melo, e o cantor do grupo de samba Molejo, Anderson Leonardo, também estavam no local.

