Bicampeão da Europa, Nottingham Forest pode voltar à 1ª divisão inglesa

Bicampeão da Copa da Europa – antigo formato da Liga dos Campeões – em 1979 e 1980, o Nottingham Forest está a um passo de voltar à elite do futebol inglês. Na terça-feira, 17, o time bateu o Sheffield United nos pênaltis e avançou para a decisão dos playoffs da Championship, como é chamada a segunda divisão. A vaga na Premier League será definida em jogo único no próximo dia 29 de maio, contra o Huddersfield Town, no estádio de Wembley.

Longe da primeira divisão inglesa desde 1999, o Nottingham Forest fez história ao conquistar o principal título europeu duas vezes no fim da década de 1970, sob o comando do lendário técnico Brian Clough. Além disso, o clube venceu o Campeonato Inglês de 1978, ergueu duas taças da Copa da Inglaterra em 1898 e 1959 e conquistou quatro Copas da Liga, em 1978, 1979, 1989 e 1990.

A vaga na decisão dos playoffs veio com emoção, após derrota por 2 a 1 no tempo normal para o Sheffield United – devolvendo o placar que o Forest havia aplicado no jogo de ida. Nas penalidades máximas, a grande estrela foi o goleiro Brice Samba, que defendeu três cobranças e foi decisivo para a vitória por 3 a 2.

A emoção de ver o time se classificando e ficando cada vez mais perto de voltar à Premier League foi tanta que ao final do jogo, quando o juiz apitou, os torcedores invadiram o gramado para comemorar. Em meio à invasão, um torcedor agrediu o ex-jogador do Forest Billy Sharp – em nota oficial, o clube se manifestou dizendo que condena esse tipo de ação e vai tomar as devidas providências para punir o agressor.

