Benzema x Salah: Champions pode decidir também a Bola de Ouro

Finalistas da Liga dos Campeões por Real Madrid e Liverpool, os atacantes Karim Benzema e Mohamed Salah também encabeçam outra disputa, a da Bola de Ouro. Artilheiros e destaques de suas equipes, o francês e o egípcio são os principais nomes da decisão que acontece no próximo dia 28, no Stade France, em Saint-Denis, região metropolitana de Paris. O vencedor da Champions pode ganhar pontos decisivos na premiação de melhor jogador da temporada.

De acordo com a revista francesa France Football, o critério para a premiação passou a ser a temporada europeia, ou seja, pesará o desempenho entre agosto de 2021 e julho de 2022.

Desse modo, com a Copa do Mundo marcada para novembro e fora do tempo hábil desta edição de Bola de Ouro, a Champions League será o torneio mais relevante no período. Nas dez últimas edições do evento, seis vencedores eram os atuais campeões da competição europeia.

Ídolo da torcida madridista, Benzema é o destaque do clube espanhol na temporada. De volta à seleção francesa, após anos afastado por caso de uma polêmica acusação de extorsão ao ex-companheiro Mathieu Valbuena, o atacante também deixou bons números com a atual campeã mundial. Em 2021/22, são 50 jogos, 48 gols e 15 assistências, uma média de 1.26 participações diretas por partida.

Artilheiro da atual Champions com 15 gols, Benzema está a dois de igualar Cristiano Ronaldo, que marcou 17 vezes na edição 2013/14, com a camisa do mesmo Real Madrid. O francês já alcançou o português nos 10 tentos anotados só na fase final – e a decisão pode ajudá-lo a quebrar mais recordes.

Aclamado por torcedores, atletas e profissionais do meio, o francês recebeu importantes mensagens de apoio à conquista da Bola de Ouro. Antes mesmo da semifinal, Carlo Ancelotti, treinador de Benzema, não teve medo de falar que o jogador deve ganhar o prêmio.

“É, agora, um dos jogadores mais famosos do mundo e, no entanto, permanece muito humilde; essa é a sua força. Ganhará a Bola de Ouro”. Outro astro que declarou apoio ao atacante foi o ex-jogador Ronaldo Fenômeno: “ele merece a Bola de Ouro. Já digo isso há anos e já fui criticado por isso, mas ele merece, é um grande atacante.”

Também em excelente fase, Mohamed Salah chega à final como forte candidato ao prêmio. Autor de 32 gols e 17 assistências em 60 jogos por Liverpool e seleção egípcia, o atacante canhoto está atrás em estatísticas. Entretanto, a influência direta no título da Copa da Liga Inglesa e a possibilidade de conquistar, com protagonismo, mais três troféus pesam positivamente.

Na atual edição da Liga dos Campeões, Salah tem oito gols e duas assistências, o que não o condiciona à briga pela artilharia. Apesar do bom desempenho, o artilheiro dos Reds marcou apenas uma vez no mata-mata. A queda de desempenho é presente em todas as competições desta reta final de temporada. Em dez partidas, balançou a rede duas vezes e realizou cinco passes para gol.

Ao contrário de Benzema, não recebeu fortes mensagens de apoio à possível conquista da Bola de Ouro. Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, desconversou o assunto e ainda citou Mané, companheiro do egípcio no time inglês, como suposto candidato: “ele está em uma temporada excelente. Sadio é um jogador excelente. Não tenho nada a ver com a premiação, não entendo 100”.

A própria Uefa também colocou o senegalês (menos artilheiro e assistente na temporada) à frente em publicação no Twitter, em que o camisa 10 aparece em uma foto ao lado de Benzema, com a legenda: “quem você escolhe para a Bola de Ouro da temporada?”

