No clássico português, o Porto venceu o Benfica por 3 a 0, nesta quinta-feira, 23, em partida única válida pelas oitavas de final da Taça de Portugal, e eliminou a águia da competição. Em jogo de domínio absoluto da equipe da casa, marcaram os tentos Evanilson, duas vezes, e Vitinha. A partida, por sua vez, pode ter deixado os flamenguistas satisfeitos. A derrota dos benfiquenses no torneio pode ameaçar o cargo do técnico Jorge Jesus, e acender as investidas do Flamengo. Cotado como preferência para assumir o time carioca, o treinador vem sendo vaiado pela torcida lusitana e recebeu fortes críticas pelo encontro com os dirigentes do clube carioca, dois dias antes da partida.

No duelo de hoje, Jesus não pode comandar o Benfica à beira de capo, já que cumpre suspensão de 15 dias por críticas a arbitragem. Curiosamente marcaram presença no Estádio do Dragão, o vice-presidente e o diretor executivo do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel.

Em início de jogo avassalador o Porto não deu espaço para o Benfica criar perigo. Logo aos 30 segundos de bola rolando o brasileiro Evanílson abriu o placar, e aos 6 minutos Vitinha ampliou em um belo chute que encobriu o goleiro. Ainda na primeira etapa deu tempo de o brasileiro marcar seu segundo na partida, o terceiro do Porto, e aos 45 minutos ser expulso após receber segundo amarelo em João Mário. Benfica buscou o gol de honra, mas Pizzi, teve seu tento corretamente anulado pelo VAR.

Por sua vez, a derrota do Benfica pode estremecer ainda mais a relação do técnico Jorge Jesus com os benfiquenses, e acender ainda mais as investidas do Flamengo. “Míster” vem recebendo vaias nas últimas partidas do Benfica, e foi fortemente criticado pelos portugueses devido ao encontro na terça-feira, 21, com Marcos Braz e Bruno Spindel para tratar da proposta de comando do clube carioca, o que pesou o clima com a equipe portuguesa.

No entanto, uma possível negociação entre Jorge Jesus e Flamengo não seria uma tarefa tão simples. O técnico tem contrato com o Benfica até junho de 2022, e cláusula rescisória de aproximadamente seis milhões de euros (39 milhões de reais). Fato que o Flamengo teria que desembolsar uma quantia milionária para trazer o treinador de volta à Gávea.

