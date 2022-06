Bem-vindo ao 1º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Concurso de Crônicas do Museu do Futebol, instituição do Governo do Estado de São Paulo, realizado em parceria com a PLACAR. O primeiro lugar receberá prêmio em dinheiro de 2 000 reais e terá seu texto publicado na edição impressa da revista e no site.

O segundo colocado receberá 1 500 reais e o terceiro, 1 000 reais. Todos os vencedores terão seus trabalhos publicados também no site do Museu do Futebol e divulgados nas redes sociais da instituição. O prazo de envio dos trabalhos vai até o dia 13 de julho. Clique aqui para acessar o formulário de inscrição.

A crônica é um texto curto, que fica entre o jornalismo e a literatura, que aborda questões do cotidiano (nesse caso, especificamente esportivo) entremeadas por humor, crítica, ficção ou fantasia. A crônica não precisa ser um relato exato de um fato, mas a livre interpretação do autor ou autora sobre ele. Por isso, os concorrentes podem lançar mão da criatividade.

Para esta edição do concurso, o tema é “Torcida”. Assim, espera-se que as crônicas tratem da participação de torcedores no ambiente futebolístico, ressaltando a relação de pessoas comuns como fãs do esporte. Com grande foco em diversidade, o Museu do Futebol encoraja os participantes a abordar futebol feminino, amador, de várzea, adaptado, entre outras formas de jogar. O resultado será divulgado no site do Museu do Futebol e nas redes sociais até o dia 15 de agosto.

SERVIÇO 1º Concurso de Crônicas Esportivas Inscrições: 13/6 a 13/7 pelo formulário eletrônico: https://forms.gle/ aEjFQ2eREoK8ECXs8 Resultado: Até 15/8 Regulamento completo: acesse aqui: https://www.idbr. org.br/edital-1o-concurso-de- cronicas/